ΓΣΕΕ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη και συλλαλητήριο στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος - Real.gr

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία την προσεχή Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

«Οι εργαζόμενοι, μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους, πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμα περισσότερο την αγορά εργασίας. Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα», σημειώνει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει, τα αιτήματα είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα:

«- Απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ωρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

– Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα. Η 37.5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και με θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

– Πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία, είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες».

Το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, στις 11:00, στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

«Την Τετάρτη δεν εργαζόμαστε, απεργούμε. Δεν σιωπούμε, διαδηλώνουμε. Δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας», υπογραμμίζει η Συνομοσπονδία.