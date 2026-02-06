ΓΣΕΕ: Φωτόπουλος κατά Παναγόπουλου – «Με τη συμβιβασμένη στάση του λειτουργούσε υπέρ της εργοδοσίας» - Real.gr

Με μία μακροσκελή ανακοίνωση ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου της Συνομοσπονδίας Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος ελέγχεται για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Φωτόπουλος αν και κάνει λόγο για “φερόμενη εμπλοκή” στη συνέχεια σημειώνει: «… διαχρονικά έχω καταγγείλει και έχω σταθεί απέναντι στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία που επί εικοσαετία κατέχει την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ».

Η ανακοίνωση του Νίκου Φωτόπουλου

“Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την φερόμενη εμπλοκή του επί χρόνια Προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρότατες αξιόποινες πράξεις εάν αποδειχθούν αληθή, προκαλούν μόνο οργή και αγανάκτηση!

Ως παράταξη αλλά και προσωπικά, διαχρονικά έχω καταγγείλει με πάμπολλες δημόσιες τοποθετήσεις μου και έχω σταθεί απέναντι στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία που επί εικοσαετία κατέχει την πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ.

Η πλειοψηφία που κατέχει τη διοίκηση της ΓΣΕΕ και ο επικεφαλής της με τη συμβιβασμένη στάση που τηρούσε όλα αυτά τα χρόνια, τον διασπαστικό ρόλο, την αναπαραγωγή σχέσεων συνδιαλλαγής με σκοπό την διαμόρφωση μηχανισμών και συσχετισμών, λειτουργούσε κυριολεκτικά υπέρ της εργοδοσίας μέσα στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα παρέχοντας διαρκώς πολιτική κάλυψη και υποστήριξη τόσο στις αντεργατικές κυβερνήσεις όσο και στην εργοδοσία.”

“Τα παραδείγματα της συμβιβασμένης στάσης”

Μερικά μόνο δυστυχώς από τα δεκάδες παραδείγματα αυτής της απαράδεκτης και συμβιβασμένης στάσης είναι τα εξής:

1. Η Κυβέρνηση μας έκλεψε-κατάργησε το πενθήμερο (Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης) και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ όχι απεργία όχι στάση εργασίας ούτε καν ανακοίνωση δεν έβγαλε γι’ αυτό ! Ντροπή!

2. Η Κυβέρνηση ψήφισε το κατάπτυστο 13ωρο και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ δεν έκανε τίποτα απολύτως για να το σταματήσει!

Έκανε μια απεργία για τα μάτια την 1η Οκτώβρη και ενώ το νομοσχέδιο δεν είχε ψηφιστεί (ψηφίστηκε μετά από 14 μέρες) δεν έδωσε καμία συνέχεια στον αγώνα!

Επί 14 μέρες παρακολουθούσε με τα χέρια σταυρωμένα! Ντροπή!

3. Η Κυβέρνηση ψήφισε ένα αντιλαϊκό αντεργατικό προϋπολογισμό και ενώ κάποτε κάναμε απεργία (την ονόμασαν εθιμοτυπική για να μην κάνουμε τίποτα) και τώρα δεν αισθάνθηκε καν την ανάγκη να βγάλει ούτε μια ανακοίνωση! Ντροπή!

4. Η Κυβέρνηση και οι εργοδότες χρόνια τώρα όταν τα σωματεία και οι ομοσπονδίες διεκδικούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης και αύξησης των μισθών (προκειμένου να το αποφύγουν να δώσουν την παραμικρή αύξηση) μας εμπαίζουν λέγοντας ως καραμέλα ότι “δεν υπάρχει μια δεν υπάρχει σάλιο δεν υπάρχει λεφτόδεντρο” και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ ποτέ δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει και να αποκαλύψει (την ώρα που ο κόσμος της εργασίας αργοσβήνει) την τεράστια αύξηση των κερδών της ΕΛΙΤ και της πλουτοκρατίας της χώρας που το 1% αυτών των εκλεκτών κυρίων κατέχει και απολαμβάνει το 25% του πλούτου!

Κέρδη που βγαίνουν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων! Ντροπή!

5. Η Κυβέρνηση προεξάρχοντος του κυβερνητικού εκπροσώπου κ.Μαρινάκη επί μέρες επιτίθεται και απειλεί τον Πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ και Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία της ΓΣΕΕ συναδ. Στοϊμενίδη αμφισβητώντας τον αριθμό των θανατηφόρων δυστυχημάτων – εγκλημάτων επιδεικνύοντας μέγιστη ασέβεια και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ δεν αισθάνεται την ανάγκη να βγάλει μια ανακοίνωση στήριξής του! Ντροπή!

Δυστυχώς είναι δεκάδες οι περιπτώσεις που η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και των ευθυνών!

Όχι μόνο στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των εργαζόμενων αλλά και στα γενικότερα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία.

l Πέρσι όταν όλη η κοινωνία όλα τα συνδικάτα είχαν πάρει απόφαση για απεργία στις 28 Φλεβάρη (στην θλιβερή επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών) η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ με αστείες δικαιολογίες αρνήθηκε να συμμετάσχει!

Έπρεπε να ξεσηκωθεί κατακραυγή από την κοινωνία για να συρθεί να αλλάξει την απαράδεκτη αρχική απόφασή της!

Αλλά και σε άλλα υψίστης αξίας ζητήματα την ίδια απαράδεκτη στάση είχε.

l Ξεκλήρισμα -έγκλημα κατά του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Απούσα η ΓΣΕΕ!

l Ρατσιστικό νομοσχέδιο του φασίστα Υπουργού Πλεύρη. Απούσα η ΓΣΕΕ.

l Έγκλημα στην Πύλο. Απούσα η ΓΣΕΕ!

l Έγκλημα στη Χίο κατά των συνανθρώπων μας μεταναστών που πάλι “συμπτωματικά” όπως στην Πύλο δεν λειτουργούσαν οι κάμερες. Απούσα η ΓΣΕΕ!

Τα παραπάνω είναι ένα μόνο μικρό δείγμα ότι η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ χρόνια τώρα δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και των ευθυνών της.

Το γεγονός τώρα ότι κοντά σε αυτή την απαράδεκτη συμβιβαστική στάση υποταγής απέναντι στο σύστημα απέναντι στο ΣΕΒ και την κυβέρνηση, φέρεται να προστίθενται και ζήτημα ηθικής τάξης έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή στον ήδη εδώ και χρόνια απαξιωμένο θεσμό της ΓΣΕΕ.

Τη στιγμή που ο κόσμος της εργασίας υφίσταται τις αντεργατικές και ανάλγητες κυβερνητικές πολιτικές, τη στιγμή που η εργοδοτική αυθαιρεσία κυριαρχεί στους χώρους δουλειάς και η πλειοψηφία των εργαζομένων κάθε μέρα λιώνουν στη δουλειά δουλεύοντας διπλοβάρδιες, απλήρωτες υπερωρίες, 10ωρα, 12ωρα και 13ώρα προκειμένου να επιβιώσουν εξαιτίας των άθλιων συνθηκών και κάποιοι από αυτούς δεν επιστρέφουν στο σπίτι τους (201 θανατηφόρα δυστυχήματα-εγκλήματα είχαμε το 2025 – 17 μέχρι σήμερα το 2026 με τις 5 εργάτριες της ΒΙΟΛΑΝΤΑ που δολοφονήθηκαν) τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας που φέρουν τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ να έχει καταχραστεί εκατομμύρια ευρώ και να θησαυρίζει στις πλάτες των εργαζομένων που δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ και όπως ανέφερα και πιο πάνω απαξιώνουν ακόμα πιο πολύ τον ήδη απαξιωμένο θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος.

Όμως σε αυτό το σημείο διαισθανόμενος την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΕ θέλω να απευθυνθώ στους εργαζόμενους.

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι,

Κλείστε τα αυτιά σας σε όλους αυτούς που πάντα ήταν εχθροί του συνδικαλιστικού κινήματος που τώρα βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν το μίσος τους και την απέχθειά τους απέναντι στον ιερό θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος ισοπεδώνοντας τα πάντα βάζοντάς μας όλους σε ένα τσουβάλι!

Δικαίωμά τους είναι να κάνουν κριτική αλλά δεν είναι έντιμο να τα ισοπεδώνουν όλα και να εξισώνουν όλους τους συνδικαλιστές κτυπώντας το θεσμό!

Αν κάποιος φταίει δεν είναι ο θεσμός.

Είναι αυτοί που λειτουργούν το θεσμό!

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι,

Δεν είναι όλοι οι συνδικαλιστές ίδιοι!

Δεν έχουν όλοι την ίδια στάση και ηθική!

Η συντριπτική πλειοψηφία των συνδικαλιστών σέβονται και τιμούν τον τίτλο που κουβαλούν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συνδικαλιστών κάθε μέρα δίνεις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εργοδοσία στα αφεντικά και στις Διοικήσεις.

l Εκατοντάδες είναι οι συνδικαλιστές που διώχθηκαν και απολύθηκαν γιατί έκαναν το χρέος τους.

l Χιλιάδες οι συνδικαλιστές που σύρθηκαν στα δικαστήρια γιατί στάθηκαν όρθιοι.

Ναι υπάρχουν υποταγμένοι και συμβιβασμένοι συνδικαλιστές αλλά

Ø Συνδικαλιστές επίσης ήταν αυτοί που με τεράστιο κόστος εμπόδισαν το ξεπούλημα δημοσίων επιχειρήσεων και ότι έφτιαξε ο ελληνικός λαός με το υστέρημά του.

Ø Συνδικαλιστές είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό

Ø Συνδικαλιστές είναι αυτοί που που προειδοποιούσαν όπως οι μηχανοδηγοί για το έγκλημα των Τεμπών.

Ø Συνδικαλιστές είναι αυτοί που στήθηκαν έξω απο το εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ και ζητούσαν να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι και η εργοδοσία τους έφερε την αστυνομία.

Ο συνδικαλισμός είναι ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας.

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι,

Επαναλαμβάνω εάν κάτι φταίει δεν είναι ο θεσμός αλλά αυτοί που λειτουργούν το θεσμό!

Δεν φταίει το όπλο.

Φταίνε αυτοί που το κρατούν στα χέρια τους.

Δεν φταίνε τα συνδικάτα.

Φταίνε οι συνδικαλιστές που δεν τιμούν τον τίτλο τους.

Μπείτε μπροστά και αλλάξτε τους.

Ασχοληθείτε με τα κοινά!

Ασχοληθείτε με το συνδικαλισμό!

Τα συνδικάτα είναι το μόνο όπλο που έχουμε στα χέρια μας για να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή ζωή!

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι,

Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!