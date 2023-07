Guns N’ Roses: Ολυμπιακό Στάδιο - 22 Ιουλίου 2023

Support act: The Last Internationale. Κλείσε το εισιτήριό σου για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Guns N’ Roses στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 22 Ιουλίου εδώ.

Την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε η προπώληση του Nightrain Fan Club του συγκροτήματος από την ticketmaster.gr. Η γενική προπώληση για το κοινό ξεκινάει αύριο, Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 10:00 π.μ., αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο gunsnroses . com και ticketmaster.gr. Θα δίνεται αναμνηστικό hard copy εισιτήριο στην έξοδο της συναυλίας.

* Η πώληση των εισιτηρίων ΑΜΕΑ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το τηλεφωνικό κέντρο της Ticketmaster (211-1981535)και θα στοιχίζουν 88€ (περιλαμβάνει το επιπλέον 10% κόστος έκδοσης).

TOUR VIP PACKAGES

Οι Guns N Roses και το fanclub “Nightrain” δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη του να έχουν πρόσβαση στα παρακάτω VIP πακέτα:

Ultimate Package VIP1 (Ultimate): 1.078€ (τελική τιμή με όλες τις χρεώσεις)

• Εισιτήριο γενικής εισόδου ορθίων στην Αρένα, με πρόσβαση στο VIP riser, για το live των Guns N’ Roses.

• Πρόσβαση στα παρασκήνια, με δυνατότητα να ρωτήσετε ένα επίλεκτο μέλος από την ομάδα των Guns N’ Roses τι χρειάζεται για να διοργανωθεί μία τέτοια πολυσύνθετη παραγωγή.

• Πρόσβαση στην Αρένα νωρίτερα από τους κατόχους standard εισιτηρίων.

• Αποκλειστική πρόσβαση στο υπερυψωμένο VIP riser που σας εξασφαλίζει ανεμπόδιστη θέα στη σκηνή. Περιλαμβάνει bar με δωρεάν μπύρα, κρασί ή αναψυκτικό.

• Πρόσβαση στη σκηνή, πριν ξεκινήσει το show, με δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με τον μουσικό εξοπλισμό των Guns N’ Roses!*

• Αποκτήστε αποκλειστική πένα κιθάρας των Guns N’ Roses.

• Merchandise αποκλειστικά σχεδιασμένο για τους κατόχους εισιτηρίων του VIP πακέτου.

• Αποκτήστε το laminate και το lanyard της περιοδείας των Guns N’Roses.

• Ξεχωριστό προσωπικό εξυπηρέτησης για το συγκεκριμένο συναυλιακό τμήμα και ειδικό σημείο παραλαβής του merchandise.

*Στη φωτογραφία επί σκηνής δεν περιλαμβάνονται μέλη του συγκροτήματος.

Early Entry Package VIP 2-280,50€ (τελική τιμή με όλες τις χρεώσεις)

• Εισιτήριο γενικής εισόδου ορθίων στην Αρένα για το live των Guns N’ Roses.

• Πρόσβαση στην Αρένα, νωρίτερα από τους κατόχους standard εισιτηρίων.

• Merchandise αποκλειστικά σχεδιασμένο για τους κατόχους εισιτηρίων του VIP πακέτου.

• Αποκτήστε το laminate και το lanyard της περιοδείας των Guns N’Roses.

• Ξεχωριστό προσωπικό εξυπηρέτησης για το συγκεκριμένο συναυλιακό τμήμα και ειδικό σημείο παραλαβής του merchandise.

Gold Hot Ticket Package VIP 3-302,50€ (τελική τιμή με όλες τις χρεώσεις)

• Εισιτήριο καθήμενων στην PL1 κατηγορία, για να δείτε ζωντανά τους Guns N’ Roses.

• Merchandise αποκλειστικά σχεδιασμένο για τους κατόχους εισιτηρίων του VIP πακέτου.

• Αποκτήστε το laminate και το lanyard της περιοδείας των Guns N’Roses.

• Ξεχωριστό προσωπικό εξυπηρέτησης για το συγκεκριμένο συναυλιακό τμήμα και ειδικό σημείο παραλαβής του merchandise.

Silver Hot Ticket Package VIP 4-214,50€ (τελική τιμή με όλες τις χρεώσεις)

• Εισιτήριο καθήμενων στην PL2 κατηγορία, για να δείτε ζωντανά τους Guns N’ Roses,

• Merchandise αποκλειστικά σχεδιασμένο για τους κατόχους εισιτηρίων του VIP πακέτου.

• Αποκτήστε το laminate και το lanyard της περιοδείας των Guns N’Roses.

• Ξεχωριστό προσωπικό εξυπηρέτησης για το συγκεκριμένο συναυλιακό τμήμα και ειδικό σημείο παραλαβής του merchandise.

2023 GLOBAL TOUR DATES

Mon Jun 05 – Tel Aviv, Israel – Park Hayarkon

Fri Jun 09 – Madrid, Spain – Civitas Metropolitan Stadium

Mon Jun 12 – Vigo, Spain – Estadio Abanca Balaídos

Thu Jun 15 – Dessel, Belgium – Grasspop Metal Meeting

Sat Jun 17 – Copenhagen, Denmark – Copenhell

Wed Jun 21 – Oslo, Norway – Tons of Rock

Tue Jun 27 – Glasgow, UK – Bellahouston Park

Fri Jun 30 – London, UK – BST Hyde Park

Mon Jul 03 – Frankfurt, Germany – Deutsch Bank Park

Wed Jul 05 – Bern, Switzerland – BERNEXPO

Sat Jul 08 – Rome, Italy – Circo Massimo

Tue Jul 11 – Landgraaf, Netherlands – Megaland

Thu Jul 13 – Paris, France – La Defense

Sun Jul 16 – Bucharest, Romania – National Arena

Wed Jul 19 – Budapest, Hungary – Puskás Arena

Sat Jul 22 – Athens, Greece – Olympic Stadium

Sat Aug 05 – Moncton, NB – Medavie Blue Cross Stadium

Tue Aug 08 – Montreal, QC – Parc Jean Drapeau

Fri Aug 11 – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

Tue Aug 15 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

Mon Aug 21 – Boston, MA – Fenway Park

Thu Aug 24 – Chicago, IL – Wrigley Field

Sat Aug 26 – Nashville, TN – GEODIS Park

Tue Aug 29 – Charlotte, NC – Spectrum Center

Fri Sep 01 – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center

Sun Sep 03 – Toronto, ON – Rogers Centre

Wed Sep 06 – Lexington, KY – Rupp Arena

Sat Sep 09 – St. Louis, MO – Busch Stadium

Tue Sep 12 – Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena

Fri Sep 15 – Hollywood, FL – Hard Rock Live

Wed Sep 20 – Biloxi, MS – Mississippi Coast Coliseum

Sat Sep 23 – Kansas City, MO – Kauffman Stadium

Tue Sep 26 – San Antonio, TX – Alamodome

Thu Sep 28 – Houston, TX – Minute Maid Park

Sun Oct 01 – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

Sun Oct 08 – Sacramento, CA – Aftershock Festival

Wed Oct 11 – Phoenix, AZ – Chase Field

Mon Oct 16 – Vancouver, BC – BC Place

ΓΙΑ ΤΟΥΣ GUNS N’ ROSES

Οι Guns N’ Roses παραμένουν το πιο δυναμικό, «επικίνδυνο» και επιδραστικό rock αμερικάνικο συγκρότημα στην ιστορία έως σήμερα. Ενσωματωμένο στην pop κουλτούρα, το album-ορόσημο Appetite For Destruction, με τις θριαμβευτικές πωλήσεις του 1987, ξεχωρίζει ως το «ντεμπούτο album με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ», καθώς και ως το «11ο album όλων των εποχών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ», ενώ η περιοδεία “Not In This Lifetime...” (2016-2019) κατατάχθηκε ως η «τέταρτη υψηλότερη σε εισπράξεις συναυλία στην ιστορία της μουσικής».

Το 1991, οι Guns N’ Roses συγκλόνισαν τον κόσμο με διπλό χτύπημα με τα 7 φορές πλατινένια άλμπουμ “Use Your Illusion I” και “Use Your Illusion II”, κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις του Billboard 200 με την κυκλοφορία τους. Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι αυτήν τη στιγμή, ο κατάλογός τους αποτελείται από τα “GN’ RLies” (5 φορές πλατινένιο), “TheSpaghettiIncident?” (πλατινένιο), “Greatest Hits (5 φορές πλατινένιο)” και “Chinese Democracy” (πλατινένιο). Επιπλέον, είναι μία από τις most-streamed ροκ μπάντες στον κόσμο, με μέσο όρο 24 εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα στο Spotify. Μετά τη θρυλική τους επανένωση, έγιναν headliners στο Coachella και πούλησαν πάνω από 5 εκατομμύρια εισιτήρια στην περιοδεία τους “Not In This Lifetime…”. Παρ΄ όλα αυτά, οι Guns N’ Roses δεν σταματούν ποτέ, με ακόμα περισσότερες συναυλίες για το 2023 και πολλές άλλες εκπλήξεις – το “Nightrain” συνεχίζει να ροκάρει ασταμάτητα!

Οι Guns N’ Roses είναι οι: Axl Rose (φωνή, πλήκτρα), Duff McKagan (μπάσο), Slash (κιθάρα), Dizzy Reed (πλήκτρα), Richard Fortus (κιθάρα), Frank Ferrer (ντραμς) και Melissa Reese (πλήκτρα).