Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών στα δικαστήρια της Ευελπίδων - Real.gr

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία συνελήφθη από τη δικαστική αστυνομία καθώς εντοπίστηκε να κάνει χρήση ακατέργαστης κάνναβης μέσα σε κτίριο των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς σχεδόν σε καθημερινή βάση η Δικαστική Αστυνομία προβαίνει σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών, όπως ακατέργαστη κάνναβη και κρυσταλλική αμφεταμίνη, αλλά και για παράνομη κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μαχαίρια και σιδερογροθιές.

Πρόσφατα, είχε συλληφθεί και άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.