Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Κρήτη - Real.gr

09:43, 17/09/2025
«Συναγερμός» σήμανε χθες εξαιτίας μίας γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες τα ξημερώματα όταν ο σύζυγός της βλέπει την 55χρονη χωρίς τις αισθήσεις της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμεναν στην Σταλίδα.

Άμεσα ειδοποιεί τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου οι οποίοι με την σειρά τους κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες, που έσπευσαν στο σημείο, επιχείρησαν να επαναφέρουν στη ζωή την άτυχη γυναίκα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το άψυχο σώμα της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 55χρονη μένει μόνιμα στην Γερμανία με τον σύζυγό της και στην Κρήτη είχαν κατέβει για ολιγοήμερες διακοπές.

