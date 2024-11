«ΓΥΝΑΙΚΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΕΜΟΣ»: Αντανακλάσεις των γυναικών στην τέχνη και στα ΜΜΕ σε καιρό πολέμου

Μία δημόσια συζήτηση με θέμα την παρουσίαση των γυναικών στα ΜΜΕ και τις αναπαραστάσεις τους στην τέχνη, σε καιρό πολέμου. Σάββατο 30 Νοεμβρίου. Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Είσοδος ελεύθερη.

Μία ανοιχτή, δημόσια συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με θέμα την παρουσίαση των γυναικών στα ΜΜΕ και στην Τέχνη σε καιρό πολέμου. Το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα ιδιαίτερο, μα και απρόσμενο πάνελ, θα διερευνήσει τις αναπαραστάσεις των γυναικών στο θέαμα, σε συνθήκες εμπόλεμης σύρραξης και κοινωνικής αναταραχής.

Από τη Γκερνίκα του Πικάσο μέχρι τα χαρακτικά της Κατράκη και από τους Πέρσες του Αισχύλου μέχρι το Underground του Κουστουρίτσα και τους αντιστεκόμενους ουκρανούς λυρικούς καλλιτέχνες που συνεχίζουν να βρίσκονται σε σκηνές ανά τον κόσμο, η τέχνη είναι πάντα ο δίαυλος έκφρασης των κοινωνιών, ένα κάτοπτρο της φρίκης, της απονοηματοδότησης των ανθρώπινων αξιών, αλλά και της ύβρεως απέναντι στον γραπτό και άγραφο νόμο και το πιο θεμελιακό κοινωνικό συμβόλαιο.

Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, με ακραία παρόξυνση της βίας στη Μέση Ανατολή, με τα εγκλήματα πολέμου να μην έχουν τέλος, με τους άμαχους νεκρούς να αθροίζονται σε μια μακάβρια αριθμητική, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις συγκλονισμένη αλλά και αδρανής, οι καλλιτέχνες συνεχίζουν να δημιουργούν. Να «σχεδιάζουν» μία «διαθλασμένη» πραγματικότητα που μας φέρνει σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά μας, χωρίς απαραίτητα να παίρνει θέση, αλλά καταδεικνύοντας πάντα τον παραλογισμό του πολέμου.

Ο Udi Aloni, κινηματογραφιστής Ισραηλινής καταγωγής και η Samar Qupty, ηθοποιός από την Παλαιστίνη, συνεργάστηκαν στην ταινία Junction 48 και μας μιλούν για αυτή τη συνάντηση. Φέρνουν μπροστά μας τη δύναμη της συνεργασίας και το διάλογο των πολιτισμών, δίνοντας έμφαση στην έμφυλη διάσταση.

Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πιστή στο όραμά της για την προώθηση των αξιών της δημοκρατίας, της συμπερίληψης και της ειρήνης, παραμένοντας αντίθετη σε κάθε μορφή διάκρισης και κοινωνικού αποκλεισμού, διοργανώνει μία ανοιχτή συζήτηση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με θέμα την παρουσίαση των γυναικών στα ΜΜΕ και στα πολιτιστικά αγαθά σε καιρό πολέμου.

Στο πάνελ συμμετέχουν: Udi Aloni – σκηνοθέτης, Samar Qupti (ηθοποιός), Μαρία Κομνηνού (Πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδας), Κωστής Παπαϊωάννου (Πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων).

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Πάνος Χαρίτος.

Ο Udi Aloni έρχεται στην Ελλάδα για να παρουσιάσει το σύνολο του έργου του, καλεσμένος της New Star και της Ταινιοθήκης της Ελλάδας στο STUDIO new star art cinema. Στη ΡΕΤΡΟΣΠΕΚΤΙΒΑ UDI ALONI «ΦΑΝΤΑΣΜΑTA ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» θα προβληθούν οι ταινίες: Forgiveness, Kashmir, Local Angel, Junction 48, Why is we Americans & Art/Violence.