Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Επαθα αμόκ και δεν κατάλαβα τι έκανα» - Real.gr

Ολη η απολογία του 28χρονου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 47χρονη.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στην ευάλωτη ψυχοσύνθεσή του και στα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει απέδωσε ο 28χρονος την πράξη του να δολοφονήσει την 47χρονη άτυχη γυναίκα στο Χαλάνδρι. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, ο δράστης, ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, ανέφερε ότι όταν επισκέφθηκε την οικία του θύματός του δεν είχε πρόθεση να κάνει κακό. Προσέθεσε μάλιστα πως ήθελε να μιλήσει στην άτυχη γυναίκα από κοντά διότι τον είχε μπλοκάρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά του. Οταν όμως την είδε να βγαίνει από την πιλοτή της πολυκατοικίας της, άρχισε να αισθάνεται εντελώς διαφορετικά.

«Επαθα αμόκ, δεν κατάλαβα τι έκανα. Τώρα έχω μετανιώσει», φέρεται να είπε ο 28χρονος κατά την απολογία του. Ο δράστης απολογήθηκε με υπόμνημα την περασμένη Παρασκευή, πέντε 24ωρα μετά τη δολοφονία που διέπραξε. Ο εισαγγελέας διέταξε την προφυλάκισή του, ενώ η κατηγορία εναντίον του είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Τα όσα υποστήριξε φαίνεται πως έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις ενέργειές του την περασμένη Δευτέρα το πρωί. Ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 47χρονης οπλισμένος όχι μόνο με ένα, αλλά με δύο μαχαίρια. Μάλιστα, οι γείτονες της άτυχης γυναίκας φαίνεται να έχουν καταθέσει ότι δεν υπήρξε καμίασυζήτηση μεταξύ τους, αλλά, αντιθέτως, μόλις ο δράστης την είδε, της επιτέθηκε αμέσως. Το μόνο που κατάφερε η γυναίκα ήταν να φωνάξει σε γειτόνισσά της, που καθόταν στο μπαλκόνι.

«Βοήθεια, κρατάει μαχαίρι», πρόλαβε να πει η 47χρονη πριν δεχθεί τη δολοφονική επίθεση. Τα πρώτα χτυπήματα ήταν στο στήθος της και ήταν τόσο δυνατά που έσπασε η λάμα του μαχαιριού. Επειτα ο δράστης έβγαλε και το δεύτερο μαχαίρι και άρχισε να το καρφώνει στη 47χρονη, η οποία δέχθηκε συνολικά 15 μαχαιριές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγες στιγμές μετά το φονικό, αντικρίζοντας τον θύτη να κάθεται απαθής μπροστά στο κατακρεουργημένο θύμα του. Στο απολογητικό του υπόμνημα ο 28χρονος μίλησε ακόμα για τη δεινή οικονομική και κοινωνική του θέση, την αδυναμία του να μπει στην αγορά εργασίας και την παρηγοριά που έβρισκε στην εκκλησία. Οπως ανέφερε, την περασμένη Κυριακή βρισκόταν στο συσσίτιο της εκκλησίας όπου πήγαινε τακτικά. Χαιρέτησε τους γνωστούς του, συνομίλησε μαζί τους, ήταν ευγενικός και χαμηλών τόνων όπως πάντα. Την επόμενη ημέρα το πρωί ένιωθε τα πάντα διαφορετικά, τουλάχιστον όπως υποστηρίζει ο ίδιος. Αυτό που ήθελε ήταν να ζητήσει από τη 47χρονη τον λόγο που δεν ήθελε πια να έχει επαφές μαζί του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φρικιαστική πράξη του είναι απόρροια ιδιαίτερων ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Υπόθεση Κυριακής Γρίβα

Η απολογία του 28χρονου για το στυγερό έγκλημα στο Χαλάνδρι θυμίζει εν πολλοίς αυτά που είχε ισχυριστεί και ο δολοφόνος της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος υποστήριζε ακόμα και στο δικαστήριο ότι δεν θυμόταν τη στιγμή της δολοφονίας. Αυτό που σίγουρα θυμάται ο δράστης της νέας γυναικοκτονίας είναι ότι το θύμα δεν ήθελε να έχει καμία σχέση μαζί του, τουλάχιστον από τον περασμένο Μάρτιο. Τότε η άτυχη γυναίκα είχε πάει σε αστυνομικό τμήμα αναφέροντας ότι δεχόταν οχλήσεις από τον 28χρονο. Ωστόσο, δεν είχε μιλήσει για κάποιες απειλές ή βίαιες ενέργειες και οι αστυνομικοί της είχαν συστήσει να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του. Θύμα και θύτης είχαν γνωριστεί στο ίδιο συσσίτιο εκκλησίας, τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο δράστης ισχυρίζεται ότι είχαν μια εφήμερη ερωτική σχέση και ότι η 47χρονη τον είχε βοηθήσει οικονομικά. Κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώνεται. Από την πλευρά του, ο 28χρονος εκτιμούσε ότι η αντίδραση του μετέπειτα θύματός του να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του ήταν η αιτία να χάσει κάποιους φίλους, αλλά και να αρχίσουν να τον αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο οι κοινοί γνωστοί τους. «Αντιμετωπίζει ένα είδος μανίας καταδίωξης. Ο άνθρωπος αυτός έχει μια αντίληψη και μια άποψη για τη ζωή που υπολείπεται της πραγματικής του ηλικίας. Εκείνη την ημέρα ήταν σαν αυτή η μανία καταδίωξης να βρήκε διέξοδο, με αποτέλεσμα την πράξη του», δηλώνει ο δικηγόρος του 28χρονου, Αριστομένης Μπαλάσκας.