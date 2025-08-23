Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ...» - Συγκλονίζει η ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - Real.gr

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σε αγαπάμε πολύ» αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η νέα γυναικοκτονία έγινε το πρωί της Παρασκευής, στον Βόλο. Με δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, ένα στην καρωτίδα και ένα στην πλάτη, ο 40χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, ηλικίας από 6 έως και 18 ετών.

«Άκουσα τα παιδιά, φωνές των παιδιών, να φεύγουν από τις σκάλες», λένε μάρτυρες.

Όλα ξεκίνησαν στο διαμέρισμα της οικογένειας στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο του Βόλου, παρουσία μάλιστα και τριών από τα παιδιά. Εκεί, άρχισε ένας άγριος καβγάς.

Η 36χρονη επιχείρησε να φύγει για να σωθεί. Βγήκε από το διαμέρισμα, αλλά ο 40χρονος την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και τη χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο.

«Αυτόν τον είδα στην βεράντα, έτρεχε. Μετά, ακούω φωνές, τσιρίζαν τα παιδάκια. Κάτι κρατούσε στα χέρια του», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Μάρτυρας της σκηνής του εγκλήματος και μία από τις κόρες του ζευγαριού. «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι. Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε η νεαρή.

Γείτονας του ζευγαριού περιγράφει στο Mega όσα είδε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα.

«Είδα μία τζαμαρία σπασμένη και μία γυναίκα με αίμα. Μία νοσοκόμα ήρθε να της πάρει σφυγμό, δεν είχε και μετά είδα το παιδί της, της κρατούσε τον λαιμό».

Ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή. Έστριψε στο πρώτο στενό και από τότε τα ίχνη του αγνοούνται.

«Είδα έναν ο οποίος έτρεχε εδώ με ένα αιχμηρό εργαλείο στα χέρια πηγαίνοντας προς τα πέρα και φώναζε ‘με κυνηγάνε’, ξυπόλητος».

Μία από τις κόρες αλλά και γείτονες κάλεσαν βοήθεια. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο και Αστυνομία.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.