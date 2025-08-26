Γυναικοκτονία στον Βόλο: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος - Τι είπε στην απολογία του - Real.gr

Τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης αιτείται μέσα από το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή, ο 40χρονος συζυγοκτόνος του Βόλου, δηλώνοντας για μια ακόμη φορά ότι έχει μετανιώσει και ζητεί συγγνώμη από τα παιδιά του.

Ο 40χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

“Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος και προχθές σκέφτηκα στο κρατητήριο να θέσω βίαιο τέλος στην ζωή μου”, αναφέρει.

Ο 40χρονος υποστηρίζει ότι νιώθει «τύψεις ενοχής για την πρόωρη απώλεια, την δολοφονία της συζύγου του» και ότι «καταδικάζει τον εαυτό του που δεν επέλεξε την οδό της λογικής και της αυτοσυγκράτησης, ζητώντας την λύση του γάμου τους, που δεν σεβάστηκε η εκλιπούσα, ώστε η έντονη λογομαχία και ο διαπληκτισμός της 22/8/25 να μην παρεκτραπεί και φθάσει στο έγκλημα».

Ο καθ’ ομολογία δολοφόνος αναφέρει στο απολογητικό του υπόμνημα ότι η σχέση με την άτυχη 36χρονη διαταράχθηκε μετά το Πάσχα, όταν ο ίδιος έμαθε ότι η σύζυγός του διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, είχαν καθημερινή επικοινωνία με ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων, γεγονός που τον εξόργισε το πρωί της Παρασκευής 22/8.

Όπως ισχυρίζεται στο απολογητικό του υπόμνημα, σύμφωνα με το gegonota.news, εξοργίστηκε επειδή η 36χρονη του ζήτησε να χωρίσουν και επειδή, σύμφωνα πάντα με τον 40χρονο, του αποκάλυψε πως το έμβρυο που κυοφορούσε πριν λίγο καιρό και τελικά απέβαλε δεν ήταν δικό του.

Ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος ρίχνει την ευθύνη για την άγρια δολοφονία στη σύζυγό του, λέγοντας πως τον προκάλεσε και τον προσέβαλε βάναυσα.

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, αναφέρει πως βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο, που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το gegonota.news, τονίζει ότι δεν είχε προσχεδιάσει να τη σκοτώσει, πως ό, τι έκανε το έκανε εν βρασμώ ψυχής και πως έχει μετανιώσει, ενώ όπως υποστηρίζει δεν ήταν βίαιος μαζί της. Με αυτόν τον τρόπο διαψεύδει όσα δήλωσε η αδελφή του θύματος περί κακοποίησης, βιασμών και εκτρώσεων.

Τέλος, αιτείται τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου – όπως υποστηρίζει – να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα. Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

“Κακοποιητική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια του γάμου”

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, η δικηγόρος, που βρίσκεται στον Βόλο για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, Αντωνία Μπαλλούς, τόνισε πως η οικογένεια της άτυχης γυναίκας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία για την κηδεία. “Το θύμα έχει υποστεί πέρα από τη στυγερή δολοφονία και μια κακοποιητική και παραβατική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης”, ανέφερε, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του κατηγορούμενου.

Σχολιάζοντας τις φήμες που κυκλοφορούν για τη ζωή της 36χρονης, η δικηγόρος δήλωσε ότι “δολοφονείται για δεύτερη φορά” και “σπιλώνεται η μνήμη της κατά τρόπο άδικο και εξευτελιστικό”.

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν το θύμα είχε καταγγείλει την κακοποιητική συμπεριφορά, η δικηγόρος ανέφερε ότι δεν υπήρχε επίσημο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, αλλά υπήρχαν περιστατικά βίας στην Αλβανία, τα οποία είναι καταγεγραμμένα.

“Με χτυπάει, πίνει, κάνει πράγματα”

Η αδερφή της 36χρονης, με τρεμάμενη φωνή, επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς για την κακοποιητική συμπεριφορά. “Το ξέραμε”, είπε, προσθέτοντας ότι μιλούσαν καθημερινά στο τηλέφωνο. “Με χτυπάει, πίνει, κάνει πράγματα”, της έλεγε η αδερφή της.

Η αδερφή περιέγραψε και τι συνέβη την ημέρα του εγκλήματος, επιβεβαιώνοντας ότι η 36χρονη προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι. Όπως είπε, η αδερφή της, ήπιαν καφέ και έπειτα κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκεί, ο 40χρονος τις κυνήγησε, με την 36χρονη να προσπαθεί να τον αποφύγει τρέχοντας στις σκάλες.

Η αδερφή ανέφερε ότι ο 40χρονος είχε επιτεθεί στο παρελθόν και στα παιδιά τους. “Πήγαινε πάνω πάνω να το πιάσει στο λαιμό. Το παιδί το σπρώχνει το παιδί”, δήλωσε, κάνοντας λόγο για μια εφιαλτική καθημερινότητα.

“Αυτό προσπάθησε να κάνει εκείνη τη μέρα”, απάντησε η αδερφή, όταν ρωτήθηκε αν η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι. Και κατέληξε, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας: “Προσπάθησε να μην δολοφονηθεί μπροστά στα παιδιά της με κουζινομάχαιρο”.