Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα...» - Τι είπε ο 40χρονος στην κόρη του - Η σοκαριστική αποκάλυψη της αδελφής του θύματος - Real.gr

Πρόσωπο με πρόσωπο με τον πατέρα της και δολοφόνο της 36χρονης μητέρας της βρέθηκε η 18χρονη κόρη της οικογένειας. Στον εισαγγελέα ο 40χρονος συζυγοκτόνος επιχείρησε να εμφανιστεί μετανιωμένος.

Αμίλητος, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ο 40χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο.

Η εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και ο δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Στα κρατητήρια ο 40χρονος συναντήθηκε με την μεγαλύτερη του κόρη και προσπάθησε να δικαιολογηθεί. «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φαίνεται να της είπε.

Σύμφωνα με το Mega, μπορεί από την μία, ο 40χρονος να ισχυρίστηκε πως δεν ήθελε να σκοτώσει τη σύζυγό του ωστόσο, ακόμα και μετά τη σύλληψή του συνέχισε να ρωτά την κόρη του εάν η μητέρα της τον απατούσε. Κάτι που δείχνει την εμμονή που είχε με την άτυχη γυναίκα.

«Ξέρω τι έκανα, ξέρω το λάθος μου, θόλωσα και έκανα ότι έκανα. Δεν ήθελα να το κάνω. Εσύ ήξερες εάν η μητέρα σου με απατούσε;», της είπε.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που οι αστυνομικοί φθάνουν στο σημείο που ο 40χρονος ήταν κρυμμένος για περισσότερες από 24 ώρες, σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από το σπίτι που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγο του.

Βρέθηκε ξαπλωμένος μέσα σε χόρτα, με άλλα ρούχα, ενώ δεν προέβαλε αντίσταση. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι κατά την σύλληψή του ήταν αμετανόητος.

«Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

«Τώρα το τελευταίο καιρό μέσα στο μυαλό του έφτιαξε ένα σενάριο και το προχώρησε από μόνος του. Ότι τον απατούσε χωρίς όμως να έχει αποδείξεις οτιδήποτε. Είδε μόνο δύο μηνύματα. Αυτή αποφάσισε ότι δεν θέλει να είναι άλλο μαζί του, του το είπε και αυτός άργησε να το δεχτεί», είπε ο γαμπρός του.

«Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε έκτρωση συχνά», δήλωσε στον Alpha η αδελφή της 36χρονης, περιγράφοντας τα όσα συνέβαιναν. «Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του. Τα χτυπούσε», είπε.