Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση - Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος - Real.gr

Από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι) επήλθε ο θάνατος της 36χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών του ζευγαριού.

Αυτό προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε σήμερα, στη σορό της άτυχης γυναίκας, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Το προφίλ του δράστη

Σκληρό και αμετανόητο χαρακτηρίζουν οι Αρχές τον 40χρονος δράστη της δολοφονίας της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών.

“Καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε”, ήταν τα πρώτα λόγια, που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, που τον συνέλαβαν σ’ ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, 200 μέτρα από το σπίτι του. Ο 40χρονος ήταν γνώριμος στις αστυνομικές Αρχές, καταδικασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και πλαστογραφία. Πριν από δύο μήνες, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του, στο σπίτι τους.