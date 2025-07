H Corona γιορτάζει την επέτειο των 100 xρόνων της με το πιο μαγικό καλοκαίρι που έγινε ποτέ! - Real.gr

Η φετινή χρονιά αποτελεί ένα ορόσημο για την ιστορία της Corona, μιας και σηματοδοτεί την επιτυχημένη πορεία 100 χρόνων.

Έχοντας ταυτίσει το όνομά της με το καλοκαίρι και τη χαλάρωση, από το Μεξικό μέχρι κάθε άκρη του κόσμου από το 1925, η Corona και φέτος γιορτάζει αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα – τις παραλίες!

Η μπίρα του “This Is Living” – μιας φιλοσοφίας ζωής που μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στις απλές στιγμές – αναζήτησε τα ιδανικά spot όπου μπορείς να απολαύσεις με την παρέα σου μία παγωμένη Corona σερβιρισμένη με lime. Έτσι, ανέδειξε τις 100 πιο εμβληματικές παραλίες του κόσμου με μία παγκόσμια καμπάνια. Ένα brand που σε εμπνέει να απολαμβάνεις τη ζωή στη φύση και να εξερευνάς το τι σημαίνει This is living για εσένα, δεν θα μπορούσε να μην ξεχωρίσει στη λίστα του τρεις ελληνικές παραλίες, φυσικούς παραδείσους– το Ελαφονήσι στα Χανιά, την Κολώνα στην Κύθνο και το Πορί στο Κουφονήσι.

Η καμπάνια ξεδιπλώνεται στην Ελλάδα με πλούσιο επικοινωνιακό υλικό, σε ένα εκτενές πλάνο επικοινωνίας με digital εφαρμογές, δημιουργικά ΟΟΗ σε εμβληματικά traveling spots καθώς και social media content σε συνεργασία με content creators. Ταυτόχρονα, με παρουσία στα κομβικά σημεία όπου θα βρεθεί κάθε ταξιδιώτης – από

θέσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Μυκόνου μέχρι λιμάνια και πλοία – η Corona μας κρατάει συντροφιά στο ταξίδι και μας προσκαλεί να απολαύσουμε την κουλτούρα της παραλίας – από τα λίγα μέρη στα οποία αφηνόμαστε ελεύθεροι να αποκαλύψουμε την καλύτερη πλευρά μας.

Και φυσικά το “This is living” δεν θα μπορούσε να μείνει μόνο στα λόγια. Η Corona μας βοηθάει να ζήσουμε για μια ακόμα φορά όλα όσα σημαίνουν καλοκαίρι, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να δούμε από κοντά τις 3 εμβληματικές ελληνικές παραλίες με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, 10 μεγάλοι τυχεροί θα απολαύσουν τον επίγειο παράδεισο μίας εκ των τριών σε ένα ταξίδι δώρο, αξίας 1.000€. Και επειδή η Corona δεν είναι μόνο μία μπίρα, αλλά τρόπος ζωής, άλλοι 400 τυχεροί θα χαλαρώσουν με στιλ και πετσέτες Sun of a Beach – ένα premium brand που ταυτίζεται με τη σύγχρονη φωνή του ελληνικού καλοκαιριού, με ρίζες στην Ελλάδα και παρουσία σε ξεχωριστές παραλίες όλου του κόσμου.

Οι ειδυλλιακές στιγμές δεν σταματούν εκεί. Όλοι όσοι βρεθούν στα τρία νησιά, θα απολαύσουν μοναδικά activations σε χώρα, παραλίες και θάλασσα, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους μέχρι τη στιγμή που θα δώσουν το ραντεβού για το επόμενο λιμάνι.

Φυσικά, τα #summervibes, δεν είναι μόνο στα νησιά, αλλά σε ακολουθoύν όπου κι αν βρίσκεσαι, αρκεί να έχεις καλή παρέα. Έτσι, η Corona δεν σταματά να μας εμπνέει να απολαύσουμε τη ζωή σε κάθε παραλία, σε κάθε στέκι, στον κήπο, στο μπαλκόνι ή την ταράτσα μας ατενίζοντας τον ουρανό και τσουγκρίζοντας με φίλους. Γι’ αυτό και ως αποκορύφωμα της ενέργειας, το brand οργανώνει events σε premium beach bars στην Αθηναϊκή ριβιέρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Cheers στο πιο μαγικό, ελληνικό καλοκαίρι με την αγαπημένη μας Corona! Γιατί αυτό είναι ζωή!