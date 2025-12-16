H δύναμη επιλογής που αξίζει στην υγεία σου - Real.gr

Η υγεία δεν είναι απλώς ένας τομέας της ζωής μας, είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Από την καθημερινότητά μας και την εργασία μας, μέχρι τα όνειρα, τα ταξίδια και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και όταν προκύπτει κάτι απρόοπτο, αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά δεν είναι μόνο η ιατρική φροντίδα που θα λάβεις, αλλά και το αν έχεις τη δύναμη επιλογής. Να μπορείς να αποφασίσεις εσύ ποιος θα σε φροντίσει, πού θα απευθυνθείς και πώς θα διαχειριστείς την κατάσταση, με σιγουριά και χωρίς περιττό άγχος.

Σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, οι επιλογές μας καθορίζουν τον τρόπο ζωής που χτίζουμε. Από τα μικρά, απλά πράγματα μέχρι τις πιο σοβαρές αποφάσεις, το να έχουμε τον έλεγχο μάς φέρνει πιο κοντά στη ζωή που θέλουμε να ζούμε. Το ίδιο ισχύει και για την υγεία. Η αίσθηση ότι δεν αφήνεσαι στην τύχη ή σε αποφάσεις τρίτων, αλλά ότι έχεις ξεκάθαρες επιλογές, δημιουργεί μια βαθιά αίσθηση ελευθερίας, ηρεμίας και ψυχικής ισορροπίας. Ειδικά στις στιγμές που τη χρειάζεσαι περισσότερο.

Ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία υπηρετεί το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst της Eurolife FFH . Ένα πρόγραμμα που σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, να επιλέγεις τον γιατρό και το νοσοκομείο που εμπιστεύεσαι και να γνωρίζεις από την αρχή πώς καλύπτεται η νοσηλεία σου. Γιατί όταν έχεις τη δύναμη επιλογής, νιώθεις πραγματικά ασφαλής.

Πώς λειτουργεί

Η φιλοσοφία του My Health F1rst βασίζεται στο να γνωρίζεις τι ισχύει πριν το χρειαστείς. Αν επιλέξεις να νοσηλευτείς στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων, η διαδικασία είναι απλή. Τα πρώτα €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) αποτελούν τα έξοδα της συμμετοχής σου, ενώ την υπόλοιπη κάλυψη αναλαμβάνει απευθείας η Eurolife FFH, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Έτσι, μπορείς να επικεντρωθείς αποκλειστικά στην ανάρρωσή σου, χωρίς να σε απασχολούν γραφειοκρατικά ζητήματα.

Αν, από την άλλη, χρειαστεί να επιλέξεις ένα μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, το πρόγραμμα σου προσφέρει εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής. Μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου (€750 ή €1.500, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει), λαμβάνεις ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο περιστατικό για το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτείς. Το σημαντικό εδώ είναι ότι το ποσό αυτό το γνωρίζεις από την αρχή, γεγονός που σου επιτρέπει να οργανώσεις τη νοσηλεία σου με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς απρόβλεπτες επιβαρύνσεις.

Και στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, το My Health F1rst στέκεται δίπλα σου με 100% κάλυψη εξόδων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, σε περίπτωση που απαιτείται να πληρώσεις κόστη νοσηλείας. Αν το σύνολο των εξόδων καλυφθεί από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα, τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.500€. Επιπλέον, σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου, η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.500€, όσο και το 100% των δαπανών, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε κάθε σενάριο.

Ελευθερία επιλογής και ολοκληρωμένη ασφάλεια

Το My Health F1rst δεν περιορίζεται μόνο στη νοσηλεία, αλλά προσφέρει ένα σύνολο επιπλέον παροχών που ενισχύουν την αίσθηση ολοκληρωμένης φροντίδας. Περιλαμβάνει επίδομα μητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη, δαπάνες αποκατάστασης και αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, καθώς και επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, προσφέρει δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης ως βασικό κομμάτι της φροντίδας.

Με μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας τα 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+, μπορείς να επωφεληθείς από μείωση στο ασφάλιστρο που πληρώνεις, κάνοντας την ασφάλιση ακόμη πιο προσιτή.

Το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH σου επιτρέπει να εστιάζεις στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σου. Έτσι, μπορείς να έχεις τη σιγουριά πως ό,τι κι αν συμβεί, έχεις κάνει τις σωστές επιλογές για την υγεία σου. Είναι ένα πρόγραμμα που σου δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σε βοηθά να σχεδιάζεις το μέλλον με αισιοδοξία και σου επιτρέπει να επιλέγεις τι είναι πραγματικά καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου.