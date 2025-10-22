H INTEGRIS PHARMA ανακοινώνει την αποκλειστική συνεργασία της με την Citius Oncology σε 12 χώρες της Νότιας Ευρώπης - Real.gr

Η συμφωνία αφορά τη διάθεση καινοτόμου θεραπείας για ασθενείς με Δερματικό Τ-Λέμφωμα (CTCL)

Η INTEGRIS Pharma S.A., φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και αποστολή την άμεση πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες στην Ογκολογία, την Αιματολογία και τις Σπάνιες Παθήσεις, ανακοινώνει την υπογραφή αποκλειστικής συνεργασίας με την Citius Oncology, Inc. (Nasdaq: CTOR) για την υποστήριξη ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Δερματικό Τ-Λέμφωμα (CTCL) στη Νότια Ευρώπη.

Η συμφωνία καλύπτει 12 χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Σερβία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Δερματικό Τ-Λέμφωμα (CTCL) θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια καινοτόμο θεραπεία εγκεκριμένη από τον FDA.

Αναφερόμενος στη συνεργασία, ο Δρ. Χαράλαμπος Θεριανός, CEO της INTEGRIS Pharma, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Citius Oncology αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να φέρνουμε καινοτόμες θεραπείες πιο κοντά στους ασθενείς με σπάνιες, χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή νόσους. Με βάση την εμπειρία μας, τη στενή συνεργασία μας με τις Ρυθμιστικές αρχές και τα Νοσοκομεία, τη σταθερή μας δέσμευση για κανονιστική συμμόρφωση και με γνώμονα την υποστήριξη των ασθενών, η INTEGRIS Pharma είναι έτοιμη να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Δερματικό T-Λέμφωμα (CTCL) θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις νέες θεραπευτικές επιλογές, τη στιγμή που τις χρειάζονται».

Ο CEO της Citius Oncology και της Citius Pharmaceuticals, Leonard Mazur, δήλωσε: «Η διεύρυνση της πρόσβασης σε διεθνείς αγορές αποτελεί για την Citius Oncology αποστολή με επίκεντρο τον ασθενή, αλλά και στρατηγική ευκαιρία. Μέσω της πρόσφατης αποκλειστικής συμφωνίας μας με την INTEGRIS Pharma, μάς δίνεται η δυνατότητα να υπηρετήσουμε περισσότερους ασθενείς με Δερματικό T-Λέμφωμα (CTCL) που έχουν ανάγκη την πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές επιλογές και ταυτόχρονα καθιερώνει μια αξιόπιστη συνεργασία για εμάς στη Νότια Ευρώπη».

Σχετικά με το Δερματικό Τ-Λέμφωμα (CTCL)

Το Δερματικό Λέμφωμα από Τ-Λεμφοκύτταρα είναι ένας τύπος non–Hodgkin δερματικού λεμφώματος (NHL), ο οποίος εμφανίζεται σε ποικίλες μορφές και αποτελεί τον πιο συχνό τύπο δερματικού λεμφώματος. Στο CTCL, τα Τ-κύτταρα, ένας τύπος λεμφοκυττάρων που παίζει σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα, μετατρέπονται σε καρκινικά, πολλαπλασιάζονται και προκαλούν δερματικές βλάβες, επιβαρύνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών λόγω έντονων συμπτωμάτων, όπως πόνος και κνησμός. Οι περισσότερες περιπτώσεις του CTCL περιλαμβάνουν τη Σπογγοειδή Μυκητίαση (Mycosis Fungoides, MF) και το Σύνδρομο Σέζαρυ (Sézary Syndrome, SS).

Ανάλογα με τον τύπο CTCL, η νόσος μπορεί να εξελίσσεται αργά και να διαρκέσει έως και πάνω από δέκα χρόνια πριν φτάσει στο στάδιο της ανάπτυξης του όγκου. Ωστόσο, όταν η νόσος φτάσει σε αυτό το στάδιο, είναι ιδιαίτερα κακοήθης και μπορεί να εξαπλωθεί στους λεμφαδένες και τα εσωτερικά όργανα, με κακή πρόγνωση. Δεδομένης της χρόνιας πορείας της νόσου, οι ασθενείς συνήθως υποβάλλονται σε πολλαπλές θεραπείες για τον έλεγχο της εξέλιξής της.

Το CTCL εμφανίζεται σε διπλάσια συχνότητα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες και συνήθως διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά σε ασθενείς ηλικίας 50–60 ετών. Εκτός από την αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, για την οποία πληροί τα κριτήρια μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών, δεν υπάρχει επί του παρόντος θεραπεία ίασης για προχωρημένο CTCL.

Σχετικά με την INTEGRIS Pharma

Η INTEGRIS Pharma είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία. Η σταθερά αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, από το 2018 έως σήμερα, είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης μιας στρατηγικής που εστιάζεται στη σύναψη συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, για την κάλυψη θεραπευτικών αναγκών των ασθενών με σπάνιες, χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή νόσους. Σήμερα η εταιρεία διατηρεί συνεργασίες με 15 διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες και ένα ευρύ, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για περισσότερες από 25 νόσους, το οποίο περιλαμβάνει ορφανά φάρμακα για σπάνιες και πολύ σπάνιες ασθένειες, ένα εύρος πρωτότυπων και υβριδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων στους τομείς της Ογκολογίας και Αιματολογίας, καθώς και υψηλής τεχνολογίας καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την επούλωση δερματικών ελκών και τραυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www . integris . gr

Σχετικά με την Citius Oncology, Inc.

Η Citius Oncology είναι μια εξειδικευμένη βιοφαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορική διάθεση καινοτόμων στοχευμένων θεραπειών ογκολογίας.

Η εταιρεία διαθέτει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν την πολύπλοκη τεχνολογία, τα εμπορικά μυστικά και τις εκκρεμείς πατέντες για χρήση στην ανοσο-ογκολογία ως συνδυαστική θεραπεία με αναστολείς σημείων ελέγχου (checkpoint inhibitors), ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική ανταγωνιστική θέση της Citius Oncology. Η Citius Oncology αποτελεί εισηγμένη θυγατρική της Citius Pharmaceuticals.