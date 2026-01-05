H Mαρία Μπαλοδήμου αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη: Δεν το πίστευα, έλεγα είναι fake news - Real.gr

Η Μαρία Μπαλοδήμου, συνοδοιπόρος και συμπαρουσιάστρια με τον Γιώργο Παπαδάκη, φανερά συγκινημένη μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", μην μπορώντας να πιστέψει ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή.

“Μακάρι να μπορούσα να πω Καλημέρα Ελλάδα, καλή χρονιά Ελλάδα όπως συνηθίζαμε να λέμε. Δυστυχώς η ειδησεογραφία είναι μαύρη για εμάς, τα συλλυπητήρια μου σε όλο τον ΑΝΤ1, στην οικογένεια του Γιώργου. Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω…Έχω παγώσει από χθες. Δεν ήμουν στα μίντια, με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου λέει τα έμαθες; Και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Προσπαθούσα να το διασταυρώσω…Δεν το πίστευα δεν ήμουνα σίγουρη. Έλεγα είναι λάθος, είναι fake news. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι έφυγε ο Γιώργος.”