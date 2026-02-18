H συγκινητική αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Παντελή Παντελίδη: Κλείνουν 10 χρόνια από εκείνο το πρωινό, που όλα άλλαξαν - Real.gr

Mε αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε μια συγκινητική αναφορά στον αξέχαστο τραγουδιστή στην έναρξη του «The 2Night Show».

«Μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια που έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή μου, και μιλάω για τον Παντελή Παντελίδη. Όλα αυτά τα χρόνια όχι απλά τον σκέφτομαι. Είναι πάρα πολλές φορές οι στιγμές που συζητάμε για τον Παντελή, που αφιερώνουμε τραγούδια στο ραδιόφωνο. Γενικά δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή μας.

Ξημερώνει η μέρα που κλείνουν 10 χρόνια από εκείνο το πρωινό, από εκείνο το τόσο άσχημο πρωινό που όλα άλλαξαν για τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Και για τη δική μου, γιατί ο Παντελής ήταν μια περίπτωση ενός ανθρώπου που μου έκανε πάρα πολύ καλό να συζητάμε.

Δεν θα μπορούσε η εκπομπή να μην βάλει κάτι από όλα αυτά που ζήσαμε, κάτι μικρό. Γιατί τα μεγάλα, τα κρατήσαμε για την καρδιά μας» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και κατόπιν προβλήθηκε ένα αφιερωματικό βίντεο στη μνήμη του Παντελή Παντελίδη.