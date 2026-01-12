H ΒΟΧ ΝΟW στη Yuzu Communication - Real.gr

Την Yuzu Communication επέλεξε η BOX NOW για τις ενέργειες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Συγκεκριμένα, η Υuzu αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, γραφείου Τύπου, media relations και άλλα events, συνέργειες για employee branding και CSR.

Η ευελιξία, το κομβικά συνεχώς διευρυμένο δίκτυο, το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνεχής αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη, είναι στοιχεία που ενισχύουν την θέση της BOX NOW στην αγορά, προσφέροντας μοναδική εμπειρία στους καταναλωτές της σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Κροατία.

Οπως δήλωσε η CEO της Yuzu Communication, Μαγδα Πανουργια «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη BOX NOW στο χαρτοφυλάκιο πελατών της Yuzu. Πρόκειται για μια εταιρεία που έχει μεταμορφώσει την εμπειρία last-mile delivery στην Ελλάδα, προσφέροντας πραγματική ευκολία και ευελιξία στους καταναλωτές. Η συνεργασία μας στοχεύει να αναδείξει ακόμη περισσότερο τη δυναμική και τις καινοτομίες της BOX NOW, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της και ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε μαζί επικοινωνία που θα αντικατοπτρίζει τον σύγχρονο χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της εταιρείας.»