Η Academie des Cesar και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, παρουσιάζουν τις «Χρυσές Νύχτες 2021»

Για 8η χρονιά η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου υποδέχεται στην Αθήνα τις «Χρυσές Νύχτες», μια πρωτοβουλία της γαλλικής Ακαδημίας των César, για την ανάδειξη των καλύτερων μικρού μήκους ταινιών της χρονιάς απ' όλο τον κόσμο.

Κάθε χρόνο, περισσότερες από 30 Ακαδημίες Κινηματογράφου παγκοσμίως ξεχωρίζουν μία ταινία μικρού μήκους ανάμεσα στις παραγωγές της χώρας τους. Αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών που ταξιδεύει σε μεγάλες πόλεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από την Ισλανδία ως την Νότια Κορέα, από τη Βραζιλία ως τη Νότια Αφρική, από τα César στα Όσκαρ, τα Bafta, τα Goya και τα Ίρις, οι Χρυσές Νύχτες μας προσκαλούν σε ένα μικρού μήκους ταξίδι στο σινεμά και τον κόσμο.

Ειδικότερα, φέτος, το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας (Σίνα 31) θα φιλοξενήσει 33 ταινίες από 30 χώρες, στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου

17:00 - 19:30

A LEGACY OF HORSES, Σουηδία / 16'

ANNE, Ιταλία / 15'

PAPERBOY, Ισλανδία / 10'

COMMUNITY GARDENS, Λιθουανία / 15'

THE MIRROR, Αυστραλία / 22'

LAS DESAPARECIDAS, Μεξικό / 22'

THE PRESENT, Ηνωμένο Βασίλειο / 24'

NIGHT IS YOUNG, Ταϊβάν / 25'

20:30 - 23:05

ΤΕΟ, Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΟΥ, Ελλάδα / 14'

ΣΕΒΑΡΑΜΠΕΣ, Ελλάδα / 11'

HAVANA CUBA, Ρουμανία / 17'

L'HEURE DE L'OURS, Γαλλία / 14'

THE MANILA LOVER, Νορβηγία / 26'

BRACHA, Ισραήλ / 13'

TIO TOMÁS, A CONTABILIDADE DOS DIA, Πορτογαλία/13'

VIVA ALFREDINHO!, Βραζιλία / 17'

ALTURAS, Γερμανία / 30'

Σάββατο 16 Οκτωβρίου

17:00 - 19:30

QU'IMPORTE SI LES BÊTES MEURENT, Γαλλία / 24'

TWO DISTANT STRANGERS, ΗΠΑ / 32'

STEPHANIE, Βέλγιο / 15'

TWO BODIES ON A BEACH, Φινλανδία / 20'

IN THE BLINK OF AN EYE, Δανία / 22'

BOXED, Αφρική / 6'

THE THREAD, Νότια Κορέα / 30'

20:30 - 23:15

BELLA, Ελλάδα / 24' (σκηνή στη φωτογραφία)

PICK, Καναδάς / 11'

ANATOMY OF A CZECH AFTERNOON, Τσεχία / 22'

WELCOME TO A BRIGHT WHITE LIMBO, Ιρλανδία / 11'

SEE ME, Ολλανδία / 8'

THE LETTER READER, Νότια Αφρική / 29'

A LA CARA, Ισπανία / 14'

IN OUR SYNAGOGUE, Ουκρανία / 19'

PHYSIQUE DE LA TRISTESSE, Καναδάς - Κεμπέκ / 27'

Γενικές πληροφορίες

Οι κρατήσεις θέσεων ανοίγουν την παραμονή της κάθε προβολής, στις 9:00 το πρωί. Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους με υπότιτλους. Το Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας είναι μεικτός χώρος: με βάση τις τρέχουσες οδηγίες των ελληνικών αρχών η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε κατόχους πιστοποιητικού εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης ή αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών πριν την εκδήλωση.