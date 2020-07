Η Αγκυρα στέλνει 17 πολεμικά και το Ορούτς Ρέις στο Καστελόριζο - Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Τουρκία αποφάσισε να εκδώσει NAVTEX και να βάλει φωτιά στην Μεσόγειο με το ΓΕΕΘΑ να απαντά με αυξημένη επιφυλακή.

Εικόνα κλιμακούμενης ελληνοτουρκικης κρίσης στο Αιγαίο. Από το ναύσταθμο του Ακσάζ συνεχίζουν να αποπλέουν πολεμικά πλοία. 17 τουρκικά πολεμικά πλοία έχουν βγει από το ναύσταθμο μέχρι στιγμής. Στον εναέριο χώρο του Καστελοριζου γίνονται σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους να χουν κάνει και υπερπτήσεις.

Την ίδια ώρα το Oruc Reis ετοιμάζεται να αποπλεύσει με προορισμό το Καστελόριζο. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ανοιχτά στο λιμάνι της Αττάλειας και εκτιμάται ότι αν κινηθεί προς την «κόκκινη» περιοχή θα βρίσκεται σε περίπου 24 ώρες.

Όπως φαίνονται και στον σχετικό χάρτη, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX. Το σήμα του υδρογραφικού σταθμού Αττάλειας αναφέρει ότι το σεισμογραφικό Oruc Reis θα βγει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, στα όρια με την Κυπριακή και Αιγυπτιακή ΑΟΖ για σεισμολογικές έρευνες, από σήμερα 21 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε αυξημένη επιφυλακή και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση επικρατεί ψυχραιμία με την κατάσταση να είναι απόλυτα ελεγχόμενη, αφού επιχειρησιακά υπήρχε αυξημένος αριθμός μονάδων επιφανείας αλλά και υποβρυχίων ανεπτυγμένος σε διάφορα σημεία.

Η τουρκική NAVTEX :

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUΗ REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

Σε συναγερμό έχουν τεθεί τις τελευταίες ώρες οι δυνάμεις του στρατού στον Έβρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει το GRTimes.gr, έχουν ανακληθεί άδειες στρατιωτικών από διάφορες μονάδες της περιοχής, οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί να επιστρέψουν, ενώ έχει δοθεί εντολή για μερική επιφυλακή.

Σε αυτήν την ερμηνεία συνηγορεί και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα στον Έβρο δεν παρατηρούνται αυξημένες ροές μεταναστών και απόπειρες παράνομης εισόδου στο ελληνικό έδαφος, που θα δικαιολογούσαν αυξημένη επιφυλακή.

«Αυτή τη στιγμή στα σύνορα επικρατεί ησυχία», είπε χαρακτηριστικά στο GRTimes.gr ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων Έβρου, Βαλάντης Γιαλαμάς, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι κινήσεις του στρατού γίνονται προφανώς για προληπτικούς λόγους.

Εκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε και ο Τσίπρας

Με αφορμή τις Τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και στο Καστελόριζο, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρώην Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, τον πρώην Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά και τον διπλωματικό του σύμβουλο, Βαγγέλη Καλπαδάκη.