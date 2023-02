Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προσφέρει ελπίδα και αξιοπρέπεια σε δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες

Αφουγκραζόμενη τις συνεχείς εκκλήσεις για επιβίωση και εύρεση εργασίας όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» υλοποιεί το πρόγραμμα «Αποστολή: Αρωγή και Εκπαίδευση σε Ευάλωτες Κοινότητες στην Αθήνα» (Apostoli: Assistance and Training tο Vulnerable Communities in Athens») με τη στήριξη και χρηματοδότηση του διεθνούς ανθρωπιστικού οργανισμού Kerk in Actie της Ολλανδίας. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των προσφύγων και μεταναστών και η ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και στην αγορά εργασίας.