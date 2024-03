Η ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση των οπαδών της Μακάμπι στο Σύνταγμα

«Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακός- Μακάμπι Τελ Αβίβ έφτασαν στην Αθήνα οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας. Η Ελληνική Αστυνομία υλοποιώντας ειδικό σχέδιο για την αποτροπή επεισοδίων και εμπλοκής τους με οπαδούς ελληνικών ομάδων τους οδήγησε, κατόπιν σχετικής πλαισίωσης, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και μετά από νέο έλεγχο στο Γήπεδο Καραϊσκάκης.

????????ISRAEL vs GREECE - RIOT BREAKS OUT BEFORE GAME

Violence breaks out before the Maccabi Tel Aviv vs. Olympiakos game in Greece as fans clash, sparked by a local man shouting "Pak Israel."

Source: Yediot News pic.twitter.com/Qa3pMPj5nL