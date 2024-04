Η Ελένη Ανδρεάδη στον Realfm 97,8 για το «Save the bee – The Parnitha Bee Project» και την ανασυγκρότηση της βιοποικιλότητας στην Πάρνηθα

Μέσα από το πρόγραμμα «SAVE THE BEE – The Parnitha Bee Project», ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ιkos και η TÜV AUSTRIA Hellas αντικαθιστούν τα 75 καταγεγραμμένα μελίσσια με 1,5 εκατ. μέλισσες που καταστράφηκαν στις πυρκαγιές των προηγουμένων ετών, σε συνεργασία με την ΜΚΟ Bee for Planet, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση της πολύτιμης βιοποικιλότητας του σημαντικότερου πνεύμονα της Αττικής.