Η Epson διακρίνεται με βραβεία Best of the Best στην κατηγορία Product Design στα Red Dot Design Awards 2023

Η σειρά compact εκτυπωτών για την παραγωγή φωτογραφιών SL-D500 της Epson αποτελεί μία από τις ελάχιστες συμμετοχές που απέσπασαν το βραβείο Best of the Best, την υψηλότερη διάκριση των Red Dot: Product Design 2023. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που η Epson κερδίζει το βραβείο Best of the Best. Η Epson έλαβε επίσης βραβεία Red Dot για πέντε inkjet εκτυπωτές, ένα βιομηχανικό ρομπότ, έναν προβολέα και για ένα μοντέλο smart glasses.