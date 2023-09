Η εταιρεία OLONEA ξεχώρισε στα βραβεία «Supplement awards»

Με 2 silver awards διακρίθηκε φέτος η εταιρεία OLONEA.

Με δύο silver awards διακρίθηκε η εταιρεία OLONEA στη φετινή διοργάνωση «Supplement Awards 2023». Το bactelfora PLUS, προϊόν της εταιρείας OLONEA , κατέκτησε το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερο συμπλήρωμα προβιοτικών». Την μεγάλη επιτυχία ήρθε να συμπληρώσει το προϊόν ouromanoz RAPID λαμβάνοντας άλλο ένα silver award στην κατηγορία «Καλύτερο συμπλήρωμα για την γυναίκα».

To bactelfora PLUS αποτελεί μια ενισχυμένη σύνθεση με 10 προβιοτικά στελέχη, 30 δισεκατομμύρια ανά κάψουλα και ινουλίνη για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση του εντερικού μικροβιώματος κάθε μέρα. Τα προβιοτικά bactelfora PLUS έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους και την αξιοπιστία τους κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Με σύνθημα #αγάπησετομικροβίωμασου, η εταιρεία OLONEA μας παροτρύνει να αγαπήσουμε και εμείς το μικροβίωμά ας και να βρούμε το δικό μας bacteflora.

Το ouromanoz RAPID αποτελεί εξίσου ένα καινοτόμο προϊόν με φυσική D-μαννόζη από σημύδα, cranberry PACRAN®, ιβίσκο Ellirose™, πρεβιοτικό κόμμι ακακίας και βιταμίνη C από ασερόλα για την υποστήριξη του ουροποιητικού συστήματος και την άμεση αντιμετώπιση ουρολοιμώξεων.