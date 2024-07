Η καλύτερη Metallica Tribute Band έρχεται στην Ελλάδα

Νothing Else Matters, The Unforgiven, Fade to Black, Enter Sandman, One, Master Of Puppets, Turn the Page

Οι Metallica, το συγκρότημα με τα 8 βραβεία Γκράμι και πωλήσεις συνολικά 150 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως, είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα heavy metal συγκροτήματα στην ιστορία, ενώ γενικά κατατάσσεται έβδομο, με βάση τις πωλήσεις, στην αμερικανική μουσική βιομηχανία.