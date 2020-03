Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Στέγη

Νέα συμφωνική μουσική με έργα των Καλλιόπης Τσουπάκη, Chaya Czernowin, Δημήτρη Σκύλλα. 19 Μαρτίου 2020, Κεντρική Σκηνή, 20:30.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έρχεται για μία μόνο βραδιά στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στις 19 Μαρτίου με τρεις ελληνικές πρεμιέρες που οδηγούν τον ορχηστρικό ήχο σε αναπάντεχες κατευθύνσεις. Ο Δημήτρης Σκύλλας, ο πρώτος Έλληνας συνθέτης με ανάθεση της ΒΒC Symphony Orchestra, η Καλλιόπη Τσουπάκη με την πιο τιμητική συνθετική διάκριση της Ολλανδίας (Composer Laureate), η Χάια Τσέρνοβιν με σημαντικότατες διεθνείς συνθετικές διακρίσεις και βραβεία, παρουσιάζουν ηχοχρώματα που αναδύονται από το βάθος του μουσικού χρόνου. Αρχαιότητα, Βυζάντιο και Αναγέννηση διαποτίζουν τα έργα της Καλλιόπης Τσουπάκη και του Δημήτρη Σκύλλα, ενώ η Χάια Τσέρνοβιν χειρίζεται με ξεχωριστή μαεστρία τον ακουστικό χώρο και τις αισθήσεις μας.

O τίτλος του νέου έργου της Καλλιόπης Τσουπάκη, “Salto di Saffo”, αναφέρεται στον μύθο που θέλει τη Σαπφώ να αυτοκτονεί πηδώντας από ένα απόκρημνο ακρωτήριο της Λευκάδας, τον οποίο η συνθέτρια συνδέει με προσωπικές αναμνήσεις από το πρώτο της ταξίδι στην Ολλανδία. Η Τσουπάκη δημιουργεί αντιφωνικές σχέσεις στη συνομιλία της ορχήστρας με ένα ντουέτο που συνδυάζει ένα αρχαιοελληνικό όργανο (αυλός του Πάνα) με ένα αναγεννησιακό (φλάουτο με ράμφος), χρησιμοποιώντας στοιχεία της βυζαντινής και της μεσαιωνικής μουσικής.

Η γραφή της Χάια Τσέρνοβιν, άλλοτε αραχνοΰφαντη και άλλοτε δυναμική, δημιουργεί συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε ορχηστρικούς όγκους, συλλαμβάνοντας την κίνηση του ήχου στον χώρο με έναν σαγηνευτικά δεξιοτεχνικό τρόπο που αιχμαλωτίζει την προσοχή και εντείνει την ακρόαση.

Ο Δημήτρης Σκύλλας, έχοντας στον πυρήνα της μουσικής του σκέψης ύμνους από τα Εγκώμια και τον Επιτάφιο, το ηπειρώτικο μοιρολόι και την αρχαία τραγωδία, δημιουργεί ένα σύγχρονο συμφωνικό άκουσμα, το οποίο έχει τις ρίζες του στις έννοιες του ιερού και του τελετουργικού θρήνου, σε παραγγελία της BBC Symphony Orchestra και της Στέγης.

Συντελεστές:

Σολίστες: Erik Bosgraaf (φλάουτο με ράμφος), Matthijs Koene (αυλός του Πάνα)

Μουσική Διεύθυνση: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης

Έργα:

“Salto di Saffo” (2018), Καλλιόπη Τσουπάκη

“At the Fringe of our Gaze” (2012-13), Chaya Czernowin

“Kyrie Eleison” (2019), Δημήτρης Σκύλλας

Διαβάστε περισσότερα

Το “Salto di Saffo” είναι μια παραγγελία του οργανισμού Stichting Omroep Muziek για τη σειρά συναυλιών ZaterdagMatinee. H πρεμιέρα του έργου δόθηκε από τη Radio Filharmonisch Orkest υπό τη διεύθυνση του Markus Stenz στην Concertgebouw του Άμστερνταμ, στις 6 Οκτωβρίου 2018.

Το “At the Fringe of our Gaze” γράφτηκε για τον Daniel Barenboim και την West-Eastern Divan Orchestra (WEDO). H πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 18 Αυγούστου 2013 στο Φεστιβάλ της Λουκέρνης.

Το “Kyrie Eleison” είναι μια παραγγελία της BBC Symphony Orchestra και της Στέγης. Η πρεμιέρα του έργου έγινε στις 29 Ιανουαρίου 2020 στο Barbican του Λονδίνου. Την BBC Symphony Orchestra διευθύνει ο Robert Spano, νικητής 5 βραβείων Grammy.

Λίγα λόγια για τους συνθέτες

O Δημήτρης Σκύλλας (γενν. 1987) είναι ένας από τους πιο δυναμικούς συνθέτες της γενιάς του. Το έργο του έχει επηρεαστεί από τις έννοιες της τελετουργίας, του μοιρολογιού και της πίστης και συνδέεται με τα πεδία του χορού, του θεάτρου και των εικαστικών. Μετά το ντεμπούτο του το 2016 στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, εμφανίστηκε στο Μουσείο Victoria and Albert, στο Royal Albert Hall και στο άνοιγμα της Μπιενάλε Κεραμικής της Μεγάλης Βρετανίας. Το Ίδρυμα Ωνάση τον προσκάλεσε να παίξει το έργο του, “Abyss”, στην πρώτη δημόσια παρουσίαση του πιάνου της Μαρίας Κάλλας. Το 2018 συνέθεσε τη μουσική της παράστασης «Ηλέκτρα» στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, μετά από παραγγελία του Εθνικού Θεάτρου. Με το “Kyrie Eleison” (2019), ανάθεση του BBC και της Στέγης, έγινε ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που έγραψε έργο για τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC. Εμφανίζεται και ως πιανίστας των έργων του, ενώ διακεκριμένοι ερμηνευτές παρουσιάζουν διεθνώς τα έργα του.

H Χάια Τσέρνοβιν γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ισραήλ. Σπούδασε και έζησε στη Γερμανία, την Αυστρία, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Ήταν η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε καθηγήτρια σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης (2006-2009) και στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (2009-σήμερα). Έχει συνθέσει έργα για σύνολα μουσικής δωματίου και ορχήστρα, καθώς και τρία μεγάλης κλίμακας σκηνικά έργα. Της έχουν απονεμηθεί σημαντικότατες διεθνείς συνθετικές διακρίσεις, μεταξύ άλλων καλλιτεχνικές φιλοξενίες στα φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και της Λουκέρνης, τα βραβεία των ιδρυμάτων Siemens, Rockfeller και Fromm, ενώ το 2017 ανακηρύχθηκε μέλος της Ακαδημίας Τεχνών του Βερολίνου. Στο έργο της χρησιμοποιεί με μεταφορικό τρόπο έννοιες που προέρχονται από φυσικές παραμέτρους –όπως το βάρος, την υφή μιας επιφάνειας, την προβληματική του χρόνου– ώστε να αγγίξει έναν ανοίκειο ηχητικό κόσμο, δημιουργώντας μια ζωτική, βαθιά και άμεση εμπειρία. Την ενδιαφέρει να φτάσει σε μια μουσική του ασυνείδητου, ξεφεύγοντας από τον ορθολογισμό και τις υφολογικές συμβάσεις.

Η μουσική της Καλλιόπης Τσουπάκη (γενν. 1963, Πειραιάς) χαρακτηρίζεται από «άχρονη ομορφιά, ζωτικότητα και μια αίσθηση επείγοντος». Χρησιμοποιεί στοιχεία από την αρχαία και τη σύγχρονη μουσική, από τη μουσική της Ελλάδας και της Μέσης Ανατολής, συνδυάζοντάς τα σε ένα μοναδικό προσωπικό συνθετικό ύφος. Έχει στο ενεργητικό της περισσότερα από 100 έργα για σολίστες, σύνολα, ορχήστρες, χορωδίες, παραστάσεις χορού, θεάτρου, όπερας και πολυαισθητηριακές παραστάσεις, συχνά συμπεριλαμβάνοντας εξωευρωπαϊκά μουσικά όργανα. Έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τους Pierre Audi, Markus Stenz, Jordi Savall, Frances-Marie Uitti, τα σύνολα Tetraktys, Ergon, Neue Vocalisten Stuttgart, Asko|Schφnberg και σημαντικές ορχήστρες. Ζει στην Ολλανδία από το 1988 και διδάσκει σύνθεση στο Βασιλικό Ωδείο της Χάγης. Τον Νοέμβριο του 2018, της απονεμήθηκε για δύο χρόνια ο τίτλος Composer Laureate of the Netherlands, ύψιστη συνθετική διάκριση στην Ολλανδία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ίδια θεωρεί ως σημαντικότερη αποστολή της «να κάνει την τέχνη του συνθέτη πιο ορατή σε ένα ευρύτερο ακροατήριο».

Λίγα λόγια για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ) είναι το αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ως Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών. Η πρώτη συναυλία της, ως Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, δόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1943.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η ΚΟΑ πραγματοποιεί πάνω από πενήντα συναυλίες ετησίως, στην Αθήνα, σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ του εξωτερικού. Σημαντικότατο είναι το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί εντός Αθηνών, καθώς και σε πολλές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.

Εξέχοντες αρχιμουσικοί, ανάμεσά τους οι Richard Strauss, Felix Weingartner, Hans Knappertsbusch, Bruno Walter, Δημήτρης Μητρόπουλος, Eugen Jochum, Igor Markevitch, Lorin Maazel, Yuri Temirkanov, Michel Plasson, Vladimir Ashkenazy, Vladimir Fedoseyev, και κορυφαίοι σολίστ, όπως –ενδεικτικά– οι Arthur Rubinstein, Wilhelm Kempff, Alfred Cortot, Fritz Kreisler, Jacques Thibaud, Pablo Casals, Mstislav Rostropovich, Alfred Brendel, Daniel Barenboim, Martha Argerich, Elisabeth Leonskaya και Λεωνίδας Καβάκος, έχουν συμπράξει με την Ορχήστρα.

Διευθυντές της έχουν διατελέσει, κατά το παρελθόν, οι Φιλοκτήτης Οικονομίδης, Θεόδωρος Βαβαγιάννης, Ανδρέας Παρίδης, Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης Ιωαννίδης, Αλέξανδρος Συμεωνίδης, Άρης Γαρουφαλής, Βύρων Φιδετζής και Βασίλης Χριστόπουλος. Από τον Μάιο του 2014, Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είναι ο Στέφανος Τσιαλής.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

19 Μαρτίου 2020, 20:30

Κεντρική Σκηνή

Εισιτήρια

Με την υποστήριξη:

