Η l’artigiano αποκαλύπτει την πιο λαχταριστή πλευρά της ανακύκλωσης!

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της συνείδησης και με στόχο να συμβάλλει στο όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον, η l’artigiano ενεργοποιεί μια νέα συνεργασία με το πρόγραμμα THE GREEN CITY, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Share The Love” για έναν πιο πράσινο πλανήτη.

Η l’artigiano ενώνει δυνάμεις με το THE GREEN CITY, το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επιβράβευσης Ανακύκλωσης που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής. Μέσα από τη THE GREEN CITY ενέργεια, όλοι οι κάτοικοι των 66 δήμων της Αττικής, έχουν καθημερινά τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν σε ένα από τα 60 Κινητά Πράσινα Σημεία, να κερδίζουν πόντους και να ενισχύουν την οικολογική τους συνείδηση. Η l’artigiano γίνεται κομμάτι της πράσινης αυτής πρωτοβουλίας και επιβραβεύει τα μέλη με αποκλειστικές προσφορές. Έτσι, όσο οι πολίτες ανακυκλώνουν και συγκεντρώνουν πόντους, αποκτούν ηλεκτρονικά κουπόνια, που μπορούν να εξαργυρώσουν με κάθε τους παραγγελία από το site ή app της l’artigiano. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα THE GREEN CITY στο www . thegreencity . gr .