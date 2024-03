H Logitech λανσάρει την MX Brio -την πιο προηγμένη webcam της- σχεδιασμένη για εξελισσόμενες μεθόδους εργασίας και για καλύτερο streaming

Η Logitech λανσάρει την MX Brio / MX Brio 705 for Business, μια επαναστατική webcam υψηλών προδιαγραφών για το σπίτι αλλά και για επιχειρήσεις, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πιο απαιτητικών χρηστών.

Η MX Brio είναι η πιο προηγμένη κάμερα web της Logitech μέχρι σήμερα και εντάσσεται στο οικοσύστημα Master Series μαζί με τα πληκτρολόγια και ποντίκια MX για να προσφέρει εξαιρετική απόδοση και εμπειρίες streaming, προωθώντας παράλληλα μια ποιοτική συνεργασία. Η νέα webcam Ultra HD 4K βοηθά τους δημιουργικούς επαγγελματίες αλλά και τους προγραμματιστές να αναβαθμίσουν την ψηφιακή τους παρουσία και να παρουσιάσουν τις εργασίες και τις ιδέες τους.

«Γνωρίζουμε ότι οι χρήστες MX συνεργάζονται και επικοινωνούν από πολλά διαφορετικά μέρη και χρειάζονται μια ευέλικτη webcam που προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας και ήχου», δήλωσε ο Anatoliy Polyanker, Γενικός Διευθυντής του unit MX Business στη Logitech. «Η MX Brio είναι μια υψηλής ποιότητας webcam, με μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής αλλά και την ικανότητα να αποτυπώνει τους κατόχους της ή τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η ανάλυση Ultra HD 4K και ο προηγμένος αισθητήρας της MX Brio αποδεικνύουν τη συνεχή καινοτομία της Logitech με 70% μεγαλύτερα pixel από την Brio 4K -την προηγούμενη κορυφαία webcam της Logitech- κάτι που μεταφράζεται σε μια εξαιρετικά ευκρινή εικόνα. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της εικόνας μέσω AI αναβαθμίζει περαιτέρω την αυτόματη διόρθωση φωτός στο πρόσωπο, κάτι που παρέχει μια πιο φυσική εικόνα, ενώ τα βίντεο έχουν 2 φορές καλύτερη ορατότητα προσώπου και 2 φορές περισσότερες λεπτομέρειες εικόνας σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού σε σύγκριση με τη Brio 4K, όπως δοκιμάστηκε από το εργαστήριο DXOMARK.

Οι προηγμένες επιλογές εξατομίκευσης επιτρέπουν στους χρήστες να τελειοποιούν την εμφάνισή τους προσαρμόζοντας χειροκίνητα την έκθεση, την απόχρωση, τη αντίθεση, το οπτικό πεδίο και πολλά άλλα, χρησιμοποιώντας τα: Logi Options+, Logi Tune και G HUB. Επίσης, η λειτουργία Show Mode διευκολύνει τους χρήστες να μοιράζονται σκίτσα ή άλλα φυσικά αντικείμενα στα γραφεία τους, απλά γέρνοντας την κάμερα web. Η νέα MX Brio διαθέτει, επίσης, δύο μικρόφωνα διαμόρφωσης δέσμης για τη μείωση του θορύβου του περιβάλλοντος, ώστε να ακούγεστε καθαρά αλλά και ενσωματωμένο κλείστρο απορρήτου. Η λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος RightSight, η οποία ανιχνεύει και κεντράρει στον ομιλητή ακόμα και όταν αυτός κινείται, μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του Logi Tune για εταιρικούς πελάτες που χρησιμοποιούν τη MX Brio 705.

Για ομάδες IT που εξοπλίζουν τους σταθμούς εργασίας υπαλλήλων και οικιακά γραφεία, η webcam MX Brio 705 for Business, το εταιρικό μοντέλο plug-and-play, είναι συμβατή με τις περισσότερες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης και είναι πιστοποιημένη για Microsoft Teams, Google Meet και Zoom και λειτουργεί στο Chromebook. Επιπλέον, οι διαχειριστές IT μπορούν να ενημερώνουν το υλικολογισμικό και να αντιμετωπίζουν προβλήματα για τις υβριδικές ομάδες τους με ασφάλεια μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης συσκευών Logitech Sync .

Προσέγγιση της βιωσιμότητας

Η MX Brio ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της Logitech να δημιουργεί εμπειρίες προϊόντων που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις ως μέρος κάθε απόφασης σχεδιασμού. Η νέα webcam διαθέτει πιστοποίηση ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα της Logitech. H χάρτινη συσκευασία προέρχεται από δάση με πιστοποίηση FSC™ και άλλες ελεγχόμενες πηγές. Τα πλαστικά μέρη της MX Brio περιλαμβάνουν πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό από παλιά ηλεκτρονικά είδη, δίνοντας την ευκαιρία

δεύτερης «ζωής» - 82% για την έκδοση γραφίτη και 75% για το ανοιχτό γκρι.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η MX Brio, είναι διαθέσιμη στα χρώματα του γραφίτη και ανοιχτού γκρί, στο www.logitech.com και σε μεγάλα καταστήματα με προτεινόμενη λιανική τιμή 229 ευρώ. Η MX Brio 705 for Business, είναι διαθέσιμη σε χρώμα γραφίτη και μπορεί κανείς να την αποκτήσει στο και μέσω εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών για 249 ευρώ.