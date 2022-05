Η νέα εποχή των Coffee Lab ξεκινά από την Ακαδημίας 62

From Our Seed To Your Cup To καφεκοπτείο των καταστημάτων αλλάζει επίσης εικόνα και παίρνει τη μορφή ενός καφεόδεντρου, με μήνυμα: Από τον καρπό μας στο ποτήρι σας Στα κλαδιά του καφεόδεντρου μπορεί κάποιος να βρει όλους τους μονοποικιλιακούς καφέδες της Coffee Lab σε συσκευασία για την δημιουργία του αγαπημένου του καφέ και στο σπίτι συμπεριλαμβάνοντας και τις νέες κάψουλες αλουμινίου δικής μας παραγωγής!