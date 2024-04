Η Pandora γιορτάζει το άνοιγμα του νέου της καταστήματος στη Γλυφάδα με ένα event έκπληξη

Η Pandora, το μεγαλύτερο brand κοσμημάτων στον κόσμο, εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα το Σάββατο 20 Απριλίου στο κέντρο της Γλυφάδας, στην οδό Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 27.

Ένα νέο κατάστημα, στα νότια προάστια, έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια της Pandora για να γίνει αγαπημένος τόπος συνάντησης όλων εκείνων που αγαπούν τα κοσμήματα και θέλουν να ολοκληρώνουν το στυλ τους με τον πιο κομψό τρόπο.

Παρουσιάζοντας τη νέα καμπάνια “Be Love”, η Pandora μας προσκαλεί στη λαμπερή γιορτή της, από τις 17:00 έως τις 20:00, με live αναμετάδοση από τον Love Radio 97,5 και τη Μαίρη Βαρσάμη στα decks. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του event, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αφήσουν τα δικά τους μηνύματα αγάπης που θα αναμεταδοθούν live από τη συχνότητα του σταθμού.

Meet & greet με αγαπημένες influencers

Ανάμεσα σε πολλές εκπλήξεις, όσοι έρθουν το Σάββατο στο κατάστημα της Γλυφάδας, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά και την Αντιγόνη Νεοφύτου, που θα είναι επίσημες καλεσμένες, καθώς και άλλες content creators της μόδας και της ομορφιάς, που θα μας αποκαλύψουν το δικό τους συνδυασμό κοσμημάτων.

Χάραξε το δικό σου μήνυμα αγάπης στο charm που θα επιλέξεις

Στο νέο κατάστημα της Γλυφάδας, όπως και στο κατάστημα της Κηφισιάς που έχει ανοίξει ήδη από τον Οκτώβριο, οι επισκέπτες έχουν την exclusive δυνατότητα να προσωποποιήσουν το κόσμημά τους, γράφοντας το δικό τους μήνυμα αγάπης πάνω στα Pandora charms, με την χρήση του ειδικού μηχανήματος εγχάραξης.

Το καλύτερο; Αποκλειστικά για την ημέρα του opening, αυτή η custom δημιουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επιπλέον κόστος.

Be love, Be There

Ο λαμπερός κόσμος της Pandora σας περιμένει.

Σας περιμένουμε στη Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 27, στη Γλυφάδα, για να γνωρίσετε από κοντά τις αγαπημένες influencers και να διασκεδάσετε με τις μοναδικές συλλογές Pandora!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάστημα Pandora, Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 27, Γλυφάδα 166 74

Σάββατο 20 Απριλίου, στις 17:00 - 20:00.