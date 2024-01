H παρουσία της Sony στη CES 2024

Παρουσίαση των ποικίλων πρωτοβουλιών και τεχνολογιών της που ενθαρρύνουν τους δημιουργούς να μετατρέψουν τις δημιουργικές τους ιδέες σε ιστορίες.

Η Sony συμμετέχει στην έκθεση CES 2024, η οποία πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας, Νεβάδα, από την Τρίτη 9 Ιανουαρίου, με θέμα "Ενισχύοντας τη δημιουργικότητα μέσω της τεχνολογίας".

Ο Kenichiro Yoshida, Chairman & CEO, Sony Group Corporation, ανέβηκε στη σκηνή στη συνέντευξη Τύπου της Sony που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου πριν από την έναρξη της έκθεσης για το κοινό. Εκκινώντας την ομιλία του στην εκδήλωση, δήλωσε ότι ως μια δημιουργική εταιρεία ψυχαγωγίας, η Sony τοποθετεί πάντα τους ανθρώπους στην καρδιά της δημιουργικότητας και έχει δεσμευτεί να ενδυναμώνει τους δημιουργούς. Συνοδευόμενος από μια ομάδα ομιλητών, παρουσίασαν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη δημιουργών στον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της τηλεοπτικής παραγωγής της Sony, νέες λύσεις για οπτική παραγωγή και δημιουργία χωρικού περιεχομένου, συμμετοχή του κοινού σε κοινότητες όπως anime, αθλητισμός και παιχνίδια, καθώς και πρωτοβουλίες στον τομέα της ψυχαγωγίας και της ασφάλειας για την προώθηση του χώρου των μετακινήσεων. Στην παρουσίαση προβλήθηκαν επίσης οι διάφορες τεχνολογίες που υποστηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Έκλεισε τη συνέντευξη Τύπου τονίζοντας ότι η Sony αγκαλιάζει τις ιδέες των ανθρώπων και αναδεικνύει τις ιστορίες τους, καθώς συνεχίζει να ενισχύει τη δημιουργικότητα μέσω της τεχνολογίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη Τύπου της Sony στη CES 2024 στο επίσημο κανάλι της στο YouTube: https :// www . youtube . com / watch ? v = PMxaYHisuIg

Ομιλητές της συνέντευξης Τύπου (κατά σειρά εμφάνισης)

Kenichiro Yoshida (Chairman and CEO, Sony Group Corporation)

Jon Platt (Chairman and CEO, Sony Music Publishing)

Neal Manowitz (President and COO, Sony Electronics Inc.)

Katherine Pope (President, Sony Pictures Television Studios)

Toshihiro Mibe (President and Representative Executive Officer, Honda Motor Co., Ltd.)

Izumi Kawanishi (Representative Director, President and COO, Sony Honda Mobility Inc.)

Jessica Hawk (Corporate Vice President, Microsoft)

Κύρια Εκθέματα

Από την δημιουργία τεχνολογίας μέχρι την αλληλεπίδραση με το κοινό και τη διεύρυνση των χώρων για το "Kando" (συναίσθημα), η έκθεση θα επικεντρωθεί στο πώς η Sony ενδυναμώνει τους δημιουργούς να πραγματοποιούν περισσότερα, να εξερευνούν περισσότερο και να δημιουργούν περισσότερο, παρέχοντας καινοτόμες τεχνολογίες για την αφήγηση ιστοριών, την ψυχαγωγία και όχι μόνο, προσφέροντας νέους τρόπους για να γεμίσει ο κόσμος με συναισθήματα.

Η Sony εργάζεται επίσης για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της έκθεσής της, επαναχρησιμοποιώντας υλικά από πέρυσι και υιοθετώντας ένα σχεδιασμό διάταξης που μειώνει τη χρήση κατασκευών μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, οι πίνακες πληροφοριών εντός του περιπτέρου είναι κατασκευασμένοι από "Original Blended Material*", ένα υλικό από χαρτί που αναπτύχθηκε από τη Sony.

*Ένα βιώσιμο υλικό χαρτιού, κατασκευασμένο από μπαμπού, ζαχαροκάλαμο και ανακυκλωμένο χαρτί που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, του οποίου η προέλευση προσδιορίζεται.

Επέκταση Δημιουργικότητας: Παροχή νέων ευκαιριών στην παραγωγή μέσω καινοτόμων τεχνολογιών

Η νέα προηγμένη δυνατότητα οπτικής αναπαράστασης της SonyPicturesEntertainment (SPE): Torchlight

Η Sony παρουσιάζει το Torchlight, έναν νέο πρωτοποριακό χώρο προηγμένης απεικόνισης με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας των εταιρειών του SonyGroup σε συνεργασία με την UnrealEngine της EpicGames, το πιο ανοιχτό και προηγμένο εργαλείο 3D σε πραγματικό χρόνο στον κόσμο. Το Torchlight επιτρέπει στους κινηματογραφιστές να δημιουργούν ψηφιακά σκηνές πριν από την κύρια φωτογράφηση, σε ένα ενεργό εικονικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας την UnrealEngine και εικονικές κάμερες, συμπεριλαμβανομένου του VirtualProductionToolSet, το οποίο συνδέει απρόσκοπτα τα εικονικά περιβάλλοντα με την παραγωγή επί τόπου χρησιμοποιώντας την ψηφιακή κινηματογραφική κάμερα VENICE της Sony. Επιπλέον, οι δημιουργοί θα έχουν πρόσβαση σε διάφορες ιδιόκτητες τεχνολογίες της Sony, συμπεριλαμβανομένου του φορητού συστήματος καταγραφής κίνησης, "mocopiTM". Αυτές οι τεχνολογίες, και άλλες, ενσωματώνονται στη ροή εργασίας στο Torchlight και βοηθούν τους δημιουργούς να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους σε πραγματικό χρόνο.

*Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο σχετικό δελτίο Τύπου: https :// www . sonypictures . com / corp / press _ releases /2024/0104

Το μέλλον της παραγωγής περιεχομένου - Εικονική παραγωγή

Για να ενισχύσει περαιτέρω τους δημιουργούς, η Sony υποστηρίζει την ανάπτυξη της Εικονικής Παραγωγής, μιας νέας μορφής παραγωγής περιεχομένου, από την τεχνολογική της ανάπτυξη μέχρι την παροχή λύσεων παραγωγής. Σε αυτόν τον τομέα, η Sony συνδυάζει τις προόδους στις τεχνολογίες εικόνας, αισθητήρων και οθόνης της, αξιοποιώντας το rendering πραγματικού χρόνου με χρήση gameengine. Η Pixomondo, η Sony PCL και η SPE παρέχουν ολοκληρωμένες δημιουργικές υπηρεσίες και σκηνικές υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο για να καλύψουν ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής, από την preproduction και την κινηματογράφηση στα γυρίσματα με τη χρήση της Εικονικής Παραγωγής, μέχρι το postproduction.

Αλληλεπίδραση κοινοτήτων: Προσφορά εμπειριών τεχνολογίας αιχμής στις κοινότητες μέσω πραγματικής και εικονικής ενσωμάτωσης

Προϊόντα και παιχνίδια PlayStation 5

Η Sony Interactive Entertainment παρουσιάζει το πρόσφατο hardware lineup του PlayStation 5, με καινοτόμα προϊόντα, όπως η νέα έκδοση της κονσόλας PlayStation 5 σε μικρότερο μέγεθος, η συσκευή απομακρυσμένης αναπαραγωγής παιχνιδιού PlayStation PortalTM, τα ασύρματα ακουστικά PULSE ExploreTM, το χειριστήριο AccessTM και τα επερχόμενα ασύρματα ακουστικά PULSE EliteTM. Θα εκτεθεί επίσης η συλλογή Deep Earth με τα κομψά metallic καλύμματα κονσόλας PS5 και τα ασύρματα χειριστήρια DualSense. Οι παρευρισκόμενοι μπορούν επίσης να βιώσουν το Gran Turismo 7 τόσο στο PS5 όσο και στο PlayStation VR2 (PS VR2) σε racing pod στο booth , καθώς και να δοκιμάσουν το ολοκαίνουριο No Return mode στο The Last of UsTM Part II Remastered της Naughty Dog, το οποίο κυκλοφορεί στις 19 Ιανουαρίου.

Νέος τρόπος αλληλεπίδρασης των οπαδών που αξιοποιεί την τεχνολογία και την ψυχαγωγία

Η Sony προωθεί πρωτοβουλίες για την εμπλοκή των φιλάθλων στον αθλητισμό. Μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα Manchester City, η Sony διεξάγει επί του παρόντος ένα PoC (proof of concept) με στόχο την παροχή νέων υπηρεσιών που δημιουργούν μια παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα φιλάθλων. Μια beta υπηρεσία θα ξεκινήσει για τους φιλάθλους αργότερα μέσα στο έτος. Οι κλειστές δοκιμές έχουν ήδη ξεκινήσει και οι οπαδοί έδειξαν ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για το έργο. Στο περίπτερο, οι επισκέπτες μπορούν να δουν νέο περιεχόμενο από το VirtualEtihadStadium και να συμμετάσχουν σε εμπειρίες για να μοιραστούν το πάθος τους για την ομάδα και τους παίκτες.

Οι αθλητικές επιχειρήσεις της Sony εκθέτουν πρωτοβουλίες με πολλές μεγάλες αθλητικές ιδιοκτησίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες συνδυάζουν την οπτική παρακολούθηση της Hawk-Eye Innovations, την τεχνολογία οπτικοποίησης δεδομένων της Beyond Sports και την τεχνογνωσία της Pulselive για να δημιουργήσουν πρωτόγνωρες εμπειρίες φιλάθλων που απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των νεότερων γενεών.

Νέας γενιάς βιωματικές μουσικές εμπειρίες

Η Sony Music αναπτύσσει νέες ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες να διευρύνουν τη συνεργασία τους με τους θαυμαστές τους σε πλατφόρμες παιχνιδιών και σε άλλα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως η δημιουργία μέσω gameengine αλλά και η εικονική παραγωγή. Οι επισκέπτες του περιπτέρου μπορούν να δοκιμάσουν τρεις εφαρμογές της επόμενης γενιάς καθηλωτικών μουσικών εμπειριών. Η έκθεση θα παρουσιάσει πώς οι δυνατότητες εικονικής παραγωγής της Sony και ο Unreal Editor for Fortnite (UEFN) της Epic Games χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του μουσικού βίντεο για το τραγούδι "Jericho" της καλλιτέχνιδας Iniko της Columbia Records, καθώς και του Journey Through Jericho, ενός επιπρόσθετου νησιού του Fortnite που βασίζεται στο βίντεο. Οι επισκέπτες του περιπτέρου θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν το Nitewave, ένα νέο νησί για το Fortnite με επίκεντρο τη μουσική, το οποίο δημιουργήθηκε με το UEFN. Επιπλέον, θα μπορούν να παίξουν το AVNU: Where Music Meets, έναν μουσικό προορισμό για το Roblox που επικεντρώνεται σε gameplay σχετικό με τη μουσική, προκλήσεις και συλλογή ψηφιακών υλικών με μουσική από καλλιτέχνες της Sony Music, συμπεριλαμβανομένου του καλλιτέχνη της Arista Records, Paul Russell.

Sony Pictures Virtual Reality

Η Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) παρουσιάζει το πιο πρόσφατο cross-platform, multi-player VR παιχνίδι της, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, μια επέκταση του αγαπημένου σύμπαντος των Ghostbusters. Η παρουσία στην έκθεση θα περιλαμβάνει την ανίχνευση ματιών και την ανατροφοδότηση μέσω του PSVR2, του σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας τελευταίας γενιάς για το PS5, μαζί με τις σκανδάλες δυναμικής απόκρισης του χειριστηρίου PSVR2 Sense. Η SPVR επεκτείνει τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας από την SPE παρέχοντας καθηλωτική ψυχαγωγία μέσω της παραγωγής και διανομής παιχνιδιών και εμπειριών VR σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλα τα καταναλωτικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της ψυχαγωγίας στο σπίτι και της location-based ψυχαγωγίας.

Καθηλωτική αφήγηση: Δημιουργία απτών, βιωματικών εμπειριών που επεκτείνουν τα IP στον πραγματικό κόσμο μέσω της location - based ψυχαγωγίας

Παρουσίαση τεχνολογιών ανίχνευσης και διαδραστικότητας για location-based ψυχαγωγία

Προκειμένου να παρέχει στους δημιουργούς νέες δυνατότητες έκφρασης και να διευρύνει την αξία του περιεχομένου των IP της, η Sony προωθεί PoCs για καθηλωτικές εμπειρίες που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες ανίχνευσης και διάδρασής της μέσω συνεργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Σε αυτή την παρουσίαση, οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν τον καθηλωτικό κόσμο των Ghostbusters χρησιμοποιώντας τη μοναδική haptic τεχνολογία της Sony, την καταγραφή κίνησης χωρίς marker και το φορητό σύστημα καταγραφής κίνησης "mocopi™".

Επιπλέον, η SPE εστιάζει στην location-based ψυχαγωγία παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Aquaverse της ColumbiaPictures στην Ταϊλάνδη, το οποίο επιλέχθηκε από το CNNWorld ως ένα από τα καλύτερα νέα θεματικά πάρκα. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει ένα βίντεο από αυτές τις πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου in-housestudio βιωματικής ψυχαγωγίας, του Wonderverse, που ανοίγει στην περιοχή του Σικάγο αυτόν τον Ιανουάριο.

Νέοι χώροι δημιουργίας: Το μέλλον ορίζεται από περισσότερους χώρους για στιγμές Kando - Mobility Transformed

Τεχνολογία ανίχνευσης για την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων

Το "SafetyCocoon" είναι μια ιδέα για την προώθηση της ασφάλειας των οχημάτων με την ανίχνευση 360 μοιρών γύρω από το όχημα σε διάφορες καταστάσεις καθημερινής οδήγησης, επιτρέποντας στους οδηγούς να αναλάβουν έγκαιρα δράση για να αποφύγουν τον κίνδυνο. Στο περίπτερο, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τις ποικίλες τεχνολογίες ανίχνευσης της Sony που υποστηρίζουν την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Επιδιώκοντας ανάλυση και ευαισθησία που ξεπερνούν το ανθρώπινο μάτι, η τεχνολογία ανίχνευσης της Sony στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, ενεργώντας ως τα «μάτια των μετακινήσεων» και συμβάλλοντας στην παροχή νέων εμπειριών μετακίνησης.

*Η έκθεση παρουσιάζεται επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα " Sony Square ".