Η πιο εμβληματική μπάντα του hip-hop, οι Wu-Tang Clan, στο Release Athens 2023

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Wu-Tang Clan, την Πέμπτη 27 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, U-God, Masta Killa, Inspectah Deck, Cappadonna ή, απλά και περιεκτικά, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο hip-hop συγκρότημα όλων των εποχών, θα ρίξει την αυλαία του φεστιβάλ με τον ιδανικότερο τρόπο.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Αυτό το Δελτίο Τύπου θα μπορούσε να αρχίζει και να τελειώνει με την αναφορά των εννέα ονομάτων των μελών που απαρτίζουν τους Wu Tang Clan και που θα βρεθούν στη σκηνή της Πλατείας Νερού το βράδυ της 27ης Ιουλίου. Είναι όλοι τους θρύλοι του hip-hop και, μαζί, αποτελούν το μεγαλύτερο και επιδραστικότερο σύνολο στην ιστορία της συγκεκριμένης μουσικής, ένα συγκρότημα που χωρίς αυτό ο χάρτης της παγκόσμιας σκηνής θα ήταν εντελώς διαφορετικός.

Σχηματίστηκαν στο Staten Island της Νέας Υόρκης, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Με ηγέτη στην παραγωγή τον RZA, το γκρουπ θα καθορίσει τον ήχο της Ανατολικής Ακτής των Η.Π.Α. και θα κυκλοφορήσει 8 studio albums, ανάμεσά τους το οριακό ντεμπούτο “Enter The Wu-Tang (36 Chambers)”, το οποίο όχι μόνο έχει γίνει τρεις φορές πλατινένιο, αλλά έχει κερδίσει τη θέση του ως ένας από τους σπουδαιότερους δίσκους που έβγαλε ποτέ η σκηνή του hip-hop.

Έχοντας σαν κύριο χαρακτηριστικό τα samples από τον κινηματογράφο, κυρίως από ταινίες πολεμικών τεχνών (από όπου πήραν και το όνομά τους), οι Wu-Tang Clan επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν τις επόμενες γενιές παραγωγών (όπως οι Jay-Z, Nas και Kanye West) και έθεσαν τις βάσεις που οδήγησαν τη σκηνή στην αναγνώριση και την εμπορική εκτόξευση που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους από τις δισκογραφικές εταιρείες και εξελίχθηκαν σε επιτυχημένους επιχειρηματίες που δημιούργησαν μια αυτοκρατορία που περιλάμβανε τα πάντα - από ρούχα και video games, μέχρι βιβλία και την παρουσία τους στον κόσμο της 7ης τέχνης.

Οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι μια οικογενειακή και δημοκρατική υπόθεση, με κάθε μέλος της ομάδας να αναλαμβάνει τα φωνητικά σύμφωνα με τη συνεισφορά του στα τραγούδια τους, ενώ δεν παραλείπουν επιλογές από τη σόλο καριέρα τους αλλά και από αυτή του σπουδαίου ιδρυτικού μέλους τους, Ol’ Dirty Bastard, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2004.

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, θα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε το πιο εμβληματικό hip-hop συγκρότημα όλων των εποχών, σε μια ιστορική εμφάνιση που την περιμέναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, στις 11:00.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμο ένα διήμερο εισιτήριο, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Wu Tang Clan & more tba (27/7/23, Πλατεία Νερού) + Röyksopp, Tash Sultana & more tba (21/6/23, Πλατεία Νερού + Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

