Η Samsung Electronics απέσπασε 80 βραβεία στα iF Design Awards 2023

Η Samsung Electronics Co., Ltd. απέσπασε συνολικά 80 βραβεία στα International Forum (iF) Design Awards 2023, έναν διακεκριμένο γερμανικό διεθνή διαγωνισμό σχεδιασμού. Μεταξύ των διακρίσεων της Samsung, ήταν και ένα χρυσό βραβείο για τον σχεδιασμό του ψυγείου της σειράς Samsung Bespoke Infinite Line και των άλλων οικιακών συσκευών της σειράς.