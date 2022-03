Η Samsung Electronics παρουσιάζει τη νέα, κομψή σειρά Smart Monitor M8

Η νέα σειρά Smart Monitor, που ενσωματώνει την κάμερα SlimFit Cam, θα είναι διαθέσιμη σε τέσσερις μοναδικές αποχρώσεις.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε τη νέα σειρά οθονών με αναβαθμισμένο και κομψό σχεδιασμό, Smart Monitor M8. Η νέα, ευέλικτη σειρά οθονών M8 προσφέρει το εμβληματικό και λεπτεπίλεπτο design της Samsung σε τέσσερις αποχρώσεις: warm white, sunset pink, daylight blue και spring green. Είναι διαθέσιμη σε μέγεθος 32’’, ανάλυση UHD και με κάμερα SlimFit.

Η σειρά Smart Monitor της Samsung κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2020, ως μία από τις πρώτες οθόνες καθολικής χρήσης (do-it-all) στον κόσμο, σχεδιασμένη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη για λειτουργικότητα και ψυχαγωγία στο σπίτι. To Smart Monitor M8 διαφέρει από μία απλή οθόνη, αφού επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν μια ποικιλία υπηρεσιών OTT1 (Over-The-Top), όπως Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ και Apple TV μέσω Wi-Fi, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθούν σε υπολογιστή ή τηλεόραση.

Η σειρά Smart Monitor M8 συνδυάζει τον κομψό, εργονομικό σχεδιασμό και την αποδοτικότητα. Το νέο μοντέλο οθόνης διαθέτει ένα εξαιρετικά λεπτό σώμα 11,4 χιλιοστών, περίπου κατά τρία τέταρτα πιο λεπτό από τα προηγούμενα μοντέλα.

«Η φιλοδοξία μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα προϊόν ικανό να ταιριάζει με τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις όλων των ανθρώπων», σημείωσε ο Kyounghoon Kim, Πρόεδρος και Επικεφαλής της ομάδας σχεδιασμού Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Η χρωματική παλέτα του M8 αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά χρώματα και είναι εμπνευσμένη από το θέμα “Αποχρώσεις της φύσης”, αποτυπώνοντας τον καταγάλανο ουρανό μιας λαμπερής ηλιόλουστης μέρας, μια βόλτα στο καταπράσινο δάσος ή το κολύμπι υπό το φως του ηλιοβασιλέματος».

Η σειρά Smart Monitor M8 της Samsung αυξάνει την παραγωγικότητα του χρήστη, προσφέροντάς του όλα όσα χρειάζεται. Οι οθόνες M8 δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον γραφείου στο σπίτι, χωρίς να απαιτείται η χρήση υπολογιστή, ενώ μπορούν να συνδεθούν με διάφορες συσκευές ΙΤ μέσω του ανανεωμένου συστήματος Smart Hub. Παράλληλα, το Workspace User Interface προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για εργασία σε μία οθόνη, βοηθώντας τους χρήστες να συνδέονται ασύρματα με υπολογιστή Windows ή Mac και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μια σειρά χρήσιμων λειτουργιών, όπως το Samsung DeX, το Apple AirPlay 2, την υπηρεσία Microsoft 3652 καθώς και τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης από το smartphone στο Smart Monitor M8.

Επιπλέον, το Smart Monitor M8 διαθέτει μαγνητική και αποσπώμενη κάμερα SlimFit, που μπορεί να προσαρτηθεί στην οθόνη, διατηρώντας τον χώρο του γραφείου τακτοποιημένο, χωρίς αντιαισθητικά καλώδια. Η κάμερα SlimFit διαθέτει επίσης λειτουργίες παρακολούθησης προσώπου και αυτόματου ζουμ, εντοπίζοντας γρήγορα το πρόσωπο ενός ατόμου, όταν εμφανίζεται στην οθόνη και εστιάζοντας αυτόματα σε αυτό. Η δυνατότητα να ακολουθεί και να εστιάζει σε έναν μεμονωμένο ομιλητή, καθιστά την κάμερα SlimFit την ιδανική επιλογή για επαγγελματικές παρουσιάσεις ή live streaming. Ακόμη, η οθόνη υποστηρίζει εφαρμογές βιντεοκλήσεων, όπως το Google Duo, επιτρέποντας στους χρήστες να εργάζονται απομακρυσμένα και να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις από το σπίτι ή το χώρο εργασίας τους, χρησιμοποιώντας την κάμερα SlimFit.

To Smart Monitor M8 διαθέτει, επίσης, έναν κόμβο IoT που ονομάζεται SmartThings Hub, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν όλες τις συσκευές τους ασύρματα. Η εφαρμογή SmartThings επιτρέπει στους χρήστες να έχουν, εύκολα, τον έλεγχο των συνδεδεμένων συσκευών τους σε όλο το σπίτι. Χάρη στο διαισθητικό πίνακα ελέγχου της εφαρμογής Smart Hub, το Smart Monitor M8 εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τις συνδεδεμένες συσκευές, όπως το διακόπτη για τα φώτα και τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές3.

Με το μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας Far Field Voice που ενσωματώνει το Smart Monitor M8 της Samsung, ο φωνητικός βοηθός ελέγχει συσκευές, όπως το Bixby και το Alexa της Amazon4, χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές. Επιπλέον, το μικρόφωνο διαθέτει τη λειτουργία Always On Voice, η οποία εμφανίζει πληροφορίες συνομιλίας στην οθόνη, όταν το Bixby είναι ενεργοποιημένο, ακόμα κι αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Το ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών του Smart Monitor M8 συνοδεύεται από την τεχνολογία οθόνης Adaptive Picture, που ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρωμάτων, για μεγαλύτερη άνεση κατά την προβολή περιεχομένου. Το M8 περιλαμβάνει, επίσης, ρυθμιζόμενο ύψος βάσης (HAS) και λειτουργία κλίσης, επιτρέποντας στους χρήστες να βρίσκουν την ιδανική θέση οθόνης, ανάλογα με την περίσταση, είτε πρόκειται για εργασία είτε για προβολή ταινίας ή για μελέτη.

Το Smart Monitor M8 της Samsung κέρδισε τα βραβεία καινοτομίας CES από την CTA (Consumer Technology Association) ως αναγνώριση της ευρείας γκάμας τεχνολογιών οθόνης, που εισάγει στην αγορά η εταιρεία.