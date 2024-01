Η Samsung Electronics παρουσιάζει τις Neo QLED, MICRO LED, OLED και lifestyle οθόνες του 2024 και συμβάλλει δυναμικά στην εποχή της οθόνης AI

Η 2024 Neo QLED 8K μεταφέρει την ποιότητα εικόνας και ήχου σε νέα επίπεδα σε σύγκριση με τις μέχρι τώρα Neo QLED 8K, χάρη στον επεξεργαστή NQ8 AI Gen3. Πιο ικανοί επεξεργαστές στη νέα σειρά Neo QLED 4K, φωτεινότερες OLED και εκπληκτικά κατασκευασμένα MICRO LED ενισχύουν την εμπειρία θέασης;

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε τις τελευταίες προσθήκες στις σειρές οθονών QLED, MICRO LED, OLED και Lifestyle στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης CES® 2024 . Η ανακοίνωση συμπίπτει με την εποχή των AI οθονών, μέσω της παρουσίασης ενός επεξεργαστή AI επόμενης γενιάς, ο οποίος θα επαναπροσδιορίσει την αντίληψη των δυνατοτήτων των «έξυπνων» Samsung οθονών. Εκτός από τη βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου, οι νέες προσθήκες προσφέρουν στους καταναλωτές λειτουργίες που ενισχύονται από τεχνητή νοημοσύνη και προστατεύονται από το Samsung Knox, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση του τρόπου ζωής του καθενός.

Ο SW Yong, Πρόεδρος και Επικεφαλής Visual Display Business στη Samsung Electronics, δήλωσε σχετικά: «Ζούμε στην εποχή των υπερ-συνδέσεων και πλέον δεν είναι αρκετό να προσφέρουμε μόνο υψηλή ποιότητα οπτικών εμπειριών. Αντίθετα, οι οθόνες θα πρέπει να βελτιώνουν τη ζωή μας τόσο κατά τη χρήση τους, όσο και όταν δεν τις χρησιμοποιούμε. Οι οθόνες AI της Samsung, που τροφοδοτούνται από τη σχετική τεχνολογία, έχουν σχεδιαστεί για να αποτελούν το «κέντρο» του σπιτιού των χρηστών, συνδέοντας όλες τις συμβατές συσκευές, για να προσφέρουν έναν πιο ευέλικτο τρόπο ζωής στους χρήστες».

Διπλάσια AI επίδοση για μια βελτιωμένη ποιότητα εικόνας στις Neo QLED 8K

Οι νέες τηλεοράσεις Neo QLED 8K και 4K της Samsung προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο από ρεαλιστική ποιότητα εικόνας και εκπληκτική τεχνολογία ήχου, όπως και μια πλούσια σειρά εφαρμογών και υπηρεσιών. Στον πυρήνα της η Neo QLED 8K 2024 διαθέτει τον τελευταίο και πιο καινοτόμο επεξεργαστή τηλεόρασης της Samsung: τον NQ8 AI Gen3, με μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) διπλάσια από αυτή του προκατόχου του. Επίσης, ο αριθμός των νευρωνικών δικτύων έχει οκταπλασιαστεί, από 64 σε 512, επιτρέποντας σε όλα τα στοιχεία της οθόνης να εμφανίζονται με υψηλή ευκρίνεια. Χάρη σε αυτόν τον προηγμένο επεξεργαστή, η σειρά 2024 είναι εξοπλισμένη με σημαντικές αναβαθμίσεις απόδοσης.

Η σειρά Neo QLED φέρνει μια σειρά χαρακτηριστικών ποιότητας εικόνας και βελτίωσης του σχεδιασμού, όπως:

8K AI Upscaling Pro στην QN900D: Αξιοποιεί τον επεξεργαστή NQ8 AI Gen3 για βελτιωμένη αναβάθμιση 8K, ενισχύοντας το περιεχόμενο χαμηλής ανάλυσης, ώστε να εμφανίζεται σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση.

AI Motion Enhancer Pro: Επιλύει κοινά προβλήματα σε αθλητικά περιεχόμενα — όπως η παραμόρφωση της μπάλας κατά την κίνησή της — κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αθλητικών αγώνων υψηλής ανάλυσης, βάσει της δυνατότητας που υποστηρίζεται από τον NQ8 AI Gen3. Η λειτουργία εντοπίζει αυτόματα τον τύπο του αθλήματος και χρησιμοποιεί βαθιά εκμάθηση (deep learning), για να εφαρμόσει το σωστό μοντέλο ανίχνευσης και απόδοσης της κίνησης της μπάλας.

Real Depth Enhancer Pro: Προσθέτει λεπτομέρειες σε σκηνές που κινούνται γρήγορα, χρησιμοποιώντας AI για ακριβή έλεγχο. Ανιχνεύοντας το μέρος μιας σκηνής στο οποίο θα εστιαζόταν φυσικά το ανθρώπινο μάτι και φέρνοντάς το στο προσκήνιο, οι εικόνες εμφανίζονται πιο ζωντανές και τρισδιάστατες.

Infinity Air Design: Συμπληρώνει την εκπληκτική ποιότητα εικόνας της Neo QLED 8K με οθόνη μόνο 12,9 χιλιοστών σε βάθος όσον αφορά την 65'' QN900D, επιτρέποντας μια καθηλωτική εμπειρία θέασης που εστιάζει στην υψηλή ανάλυση και στην εξαιρετική ποιότητα ήχου. Προσφέρει, επίσης, ένα καταπληκτικό εφέ ‘καθρέφτη’ στο οποίο η τηλεόραση φαίνεται να αιωρείται στο περιβάλλον της.

Η απόδοση των Neo QLED 8K ολοκληρώνεται από την εκπληκτική ποιότητα ήχου, που ανταγωνίζεται την 8K ποιότητα της εικόνας στην οθόνη.

2024 Q-Symphony: Επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν πολλά ασύρματα ηχεία και ένα soundbar σε τηλεόραση ή προβολέα για φανταστικό συγχρονισμό ήχου σε εκπομπές, ταινίες και μουσικές playlists.

Active Voice Amplifier Pro: Ένας ενισχυτής διαλόγου AI που χρησιμοποιεί τεχνολογία βαθιάς εκμάθησης (deep learning), για να βελτιώσει σημαντικά τους διαλόγους και τις φωνές στην οθόνη. Διαχωρίζει τις φωνές από τον συνολικό ήχο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να παρακολουθούν τους διαλόγους στην οθόνη σε οποιαδήποτε ένταση.

To λειτουργικό σύστημα 2024 Tizen OS βελτιώνει την εμπειρία της οικιακής τηλεόρασης

Το Tizen OS 2024 φέρνει το περιεχόμενο μπροστά και στο επίκεντρο της σειράς Neo QLED 8K. Προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία περιεχομένου και υπηρεσιών που βασίζεται σε διαφορετικούς λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί σε έξυπνες τηλεοράσεις. Τώρα, διαφορετικά μέλη κάθε νοικοκυριού με Samsung Smart TV μπορούν να δημιουργήσουν ένα προφίλ για εξατομικευμένες προτάσεις και μια πιο εξατομικευμένη συνολική εμπειρία.

Samsung TV Plus: Το ενημερωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) περιλαμβάνει μια νέα αρχική οθόνη με προεπισκόπηση του διαθέσιμου περιεχομένου. Επίσης, η υπηρεσία θα συνδέεται με τους λογαριασμούς Samsung για εύκολη πρόσβαση στα κανάλια και στο περιεχόμενο των χρηστών, προσφέροντας προσαρμοσμένες προτάσεις περιεχομένου με βάση το ιστορικό προβολής.

Χειριστήριο "Designed for Samsung Gaming Hub": Η Samsung συνεργάστηκε με τον πάροχο αξεσουάρ gaming, Performance Designed Products (PDP), για την ανάπτυξη του πρώτου χειριστηρίου "Designed for Samsung Gaming Hub". Το νέο ασύρματο χειριστήριο της PDP περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που παρέχει έως και 40 ώρες παιχνιδιού ανά φόρτιση, ασύρματη σύνδεση Bluetooth χαμηλών καθυστερήσεων έως και 30 μέτρα, ένα αρχικό κουμπί Samsung Gaming Hub που θα ξεκινά το Gaming Hub, ένα εύχρηστο κουμπί ελέγχου της έντασης της τηλεόρασης και πολλά άλλα.

Συνδεδεμένες, περιεκτικές εμπειρίες με το οικοσύστημα της Samsung

Με τις τηλεοράσεις στο «επίκεντρο» του σπιτιού, το 2024 οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν στην καθημερινότητά τους τα οφέλη των τελευταίων καινοτομιών, όπως την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μεταξύ των συσκευών.

Το 2024 η Samsung θα βελτιώσει σημαντικά τη συνδεδεμένη εμπειρία με το Samsung Daily+, έναν κόμβο για δραστηριότητες μέσα στο σπίτι. Το Samsung Daily+ θα είναι διαθέσιμο από τις σειρές DU7000 και πάνω και θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λειτουργιών - από την προσωπική εκπαίδευση και την τηλεϊατρική, μέχρι τις βιντεοκλήσεις και τις λύσεις απομακρυσμένων υπολογιστών - σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τα εξής:

Workout Tracker : Αυτή η δωρεάν υπηρεσία τοποθετεί δεδομένα άσκησης σε πραγματικό χρόνο - όπως η διάρκεια της προπόνησης και οι καρδιακοί παλμοί από φορητές συσκευές - πάνω από το περιεχόμενο των χρηστών στις οθόνες της Samsung, για να τους κρατάει ενημερωμένους, ενώ γυμνάζονται στο σπίτι. Το Workout Tracker είναι συμβατό με το Galaxy Watch 4 και νεότερες εκδόσεις, το YouTube και το περιεχόμενο τηλεοπτικών προγραμμάτων. Θα είναι συμβατό με διάφορες συσκευές τρίτων αργότερα μέσα στο 2024.

TechnoGym: Ενισχύει την προπόνηση στο σπίτι με υψηλής ποιότητας βίντεο γυμναστικής και ευεξίας από τους παγκόσμιας κλάσης εκπαιδευτές του TechnoGym. Οι χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν το περιεχόμενο, μόνο σε τηλεόραση της Samsung.

F45 : Οι χρήστες μπορούν να γυμναστούν και να συμμετάσχουν σε εντατική προπόνηση στο στούντιο σε ένα από τα 3.000+ στούντιο του F45 σε όλο τον κόσμο.

FlexIt : Η υπηρεσία περιλαμβάνει ζωντανές, ατομικές συνεδρίες με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου της γυμναστικής και της ευεξίας

Dr.Tail : Μέσω της υπηρεσίας παρέχονται σε πραγματικό χρόνο συμβουλές με κτηνίατρο – μέσω βίντεο – από την άνεση του σπιτιού των χρηστών. Το Dr.Tail καλύπτει μια σειρά από ερωτήσεις, από συμβουλές βασικής φροντίδας έως πιο σύνθετες συμβουλές για τα κατοικίδια.

Multi Control: Επιτρέπει την αποτελεσματικότερη εργασία από το σπίτι, δίνοντας στους χρήστες τον έλεγχο όλων των οθονών τους - συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων, των smartphones και των monitors - με ένα πληκτρολόγιο ή ένα ποντίκι Bluetooth. Οι χρήστες μπορούν να βιώσουν έναν διαφορετικό τρόπο εργασίας, αντιγράφοντας και επικολλώντας, διαβάζοντας έγγραφα και πολλά άλλα, σε όλες τις συσκευές.

Επιπλέον, οι πιο πρόσφατες τηλεοράσεις και οθόνες 2024 της Samsung διαθέτουν μεγαλύτερη συμβατότητα με διάφορες συσκευές εντός του οικοσυστήματος Samsung, επιτρέποντας μια ολοκληρωμένη σύνδεση μεταξύ τηλεοράσεων και smartphones ή φορητών συσκευών, για μεγαλύτερο επίπεδο προσαρμογής, προσβασιμότητας και ευκολίας.

Mobile Smart Connect: Όλες οι νέες εφαρμογές και υπηρεσίες ελέγχονται εύκολα με το SmartThings Mobile Plugin, το οποίο μετατρέπει το smartphone σε ένα τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, που προσφέρει στους χρήστες έλεγχο των συσκευών τους από τις οθόνες τους. Με μια απλή διασύνδεση αναδυόμενων παραθύρων και ένα προσαρμόσιμο περιβάλλον χρήστη, η εφαρμογή παρέχει ευκολία και προσβασιμότητα.

Ήχος 360: Η δυνατότητα ήχου, που προηγουμένως προσφερόταν σε συσκευές Galaxy, έχει επεκταθεί σε τηλεοράσεις και οθόνες Samsung. Τώρα, τα Samsung Galaxy Buds συνδέονται απρόσκοπτα με τηλεοράσεις για να προσφέρουν χωρικό ήχο για ταινίες, εκπομπές, ακόμη και τίτλους παιχνιδιών, ώστε οι χρήστες να μπορούν πραγματικά να βυθιστούν στο οπτικό περιεχόμενο και το παιχνίδι.

Vibrary: Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν τις εικόνες υψηλής ποιότητας του αγαπημένου τους καλλιτέχνη, μέσω της μεγάλης οθόνης της τηλεόρασής τους. Ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης μπορεί να τους καλωσορίζει καθημερινά, μέσα από τη λειτουργία Ambient Mode. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν φωτογραφίες και μουσική από την τηλεόραση και τις κινητές συσκευές, μέσω του Casting, που παρέχει μια απρόσκοπτη εμπειρία θέασης.

Η τελευταία σειρά τηλεοράσεων και οθονών διαθέτει βελτιωμένη προσβασιμότητα, επιτρέποντας σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο στις Samsung Neo QLED.

Audio Subtitle : Η πρώτη Samsung λειτουργία τηλεόρασης στη συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία AI και Optical Character Recognition (OCR), για να παρέχει έναν φωνητικό οδηγό για ενσωματωμένους υπότιτλους σε πραγματικό χρόνο.

Remote for Barrier Free: Μια εφαρμογή σχεδιασμένη για χρήστες με οπτική, ακουστική ή σωματική αναπηρία, επιτρέποντας τον έλεγχο της τηλεόρασης, μέσω smartphone. Η εξαιρετικά προσαρμόσιμη εφαρμογή ενσωματώνει βελτιώσεις στο user interface, όπως τη διαισθητική τοποθέτηση κουμπιών, πιο ευδιάκριτα χρώματα και απτικό feedback, ενώ, ταυτόχρονα, ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες δυνατότητες προσβασιμότητας της Samsung, όπως φωνητικούς οδηγούς για εύκολη πρόσβαση απευθείας από το smartphone.

Relumino Together Mode: Το Relumino είναι μια λειτουργία που επιτρέπει σε άτομα με μειωμένη όραση να απολαμβάνουν τις αγαπημένες τους τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και παιχνίδια χωρίς να χρειάζονται φορέσουν κάποια άλλη συσκευή. Με την τεχνολογία AI να σκιαγραφεί δυναμικά τις άκρες των στοιχείων στην οθόνη και να εξισορροπεί τα χρώματα εκ νέου, η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες με μειωμένη όραση να βλέπουν πιο καθαρά τα άτομα και τα αντικείμενα. Το Relumino Together Mode παρέχει τυπικές οθόνες και οθόνες Relumino Mode δίπλα-δίπλα, ώστε τα άτομα με μειωμένη όραση και οι οικογένειές τους να μπορούν να απολαμβάνουν τηλεόραση μαζί.

MICRO LED: Ωθώντας τα όρια της Samsung τεχνολογίας οθόνης ακόμα πιο μακριά

Με τις νέες διάφανες MICRO LED, η Samsung δείχνει στον κόσμο ότι υπάρχουν άπειρες δυνατότητες για τις οθόνες. Η οθόνη, η οποία μοιάζει με ένα κομμάτι από διαφανές γυαλί, διαθέτει ένα εξαιρετικά μικρό τσιπ MICRO LED και διαδικασία κατασκευής ακριβείας, που εξαλείφει τις ραφές και τη διάθλαση του φωτός. Αυτό επιτρέπει στη MICRO LED να δημιουργεί μια καθαρή, ανεμπόδιστη εικόνα για διάφορες περιπτώσεις χρήσης τόσο σε οικιακά όσο και σε περιβάλλοντα B2B.

Χρησιμοποιώντας έναν αρθρωτό σχεδιασμό, η MICRO LED είναι μια πραγματικά καινοτόμος τεχνολογία οθόνης, που επιτρέπει στους χρήστες να εξατομικεύουν το σχήμα, το μέγεθος και την αναλογία των οθονών, ώστε να ταιριάζουν σε οποιοδήποτε χώρο. Τα χρόνια έρευνας και ανάπτυξης της Samsung - που προέρχονται από την τεχνογνωσία της στον τομέα ημιαγωγών - οδήγησαν σε μια εξαιρετικά αποτελεσματική διαδικασία, που επιτρέπει στα κυκλώματα λειτουργίας τσιπ LED να εναποτίθενται απευθείας στο γυαλί και έτσι να μετριάζεται η απώλεια φωτεινότητας που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χρήστες με τις συμβατικές οθόνες.

Διευρυμένες σειρές OLED για την κάλυψη των προτιμήσεων των καταναλωτών

Οι τηλεοράσεις OLED 2024 της Samsung βασίζονται στην κληρονομιά των μοντέλων του περασμένου έτους, με τη S95Dνα προσφέρει έναν εξαιρετικά μεγάλο καμβά 77 ιντσών για ευκρινείς λεπτομέρειες, υψηλό ρυθμό καρέ και έντονα ζωντανό βίντεο. Η οθόνη είναι 20% πιο φωτεινή από τα προηγούμενα μοντέλα, με βαθύ και πλούσιο μαύρο και χρωματική ακρίβεια ενισχυμένη με AI τόσο καθαρή που είναι Pantone Validated™. Η Samsung παρουσίασε επίσης τις S90D και S85D σε διάφορα μεγέθη, από 42” έως 83”.

Η τεχνολογία «OLED Glare Free» — ειδικά σχεδιασμένη για οθόνες OLED 2024 — διατηρεί την ακρίβεια των χρωμάτων και αποτρέπει τις αντανακλάσεις, διατηρώντας, παράλληλα, την ευκρίνεια της εικόνας για να εξασφαλίσει μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, ακόμη και στο φως της ημέρας.

Η οθόνη της S95D θα αιχμαλωτίσει το κοινό με προηγμένους, αποκλειστικούς επεξεργαστές υψηλής ποιότητας εικόνας που διατηρούν τέλεια λευκά, βαθύτερα μαύρα και ακριβή χρώματα. Εκτός από το γεγονός ότι είναι η πιο φωτεινή οθόνη OLED της Samsung μέχρι σήμερα, διαθέτει επίσης υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης έως και 144 Hz, ώστε οι φίλοι των σπορ και οι gamers να μπορούν να απολαμβάνουν απρόσκοπτη κίνηση και πεντακάθαρη δράση στις οθόνες τους.

Τα νέα lifestyle προϊόντα εμπλουτίζουν οποιαδήποτε καθημερινότητα

Εκτός από τη βραβευμένη σειρά lifestyle τηλεοράσεων που περιλαμβάνει τις The Frame, The Serif και The Terrace, η Samsung επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να παρέχει οθόνες παντού και για όλους «Screens Everywhere, Screens for All». Αυτές οι νέες προσθήκες παρέχουν ένα άλλο επίπεδο προσαρμογής και εξατομίκευσης, όπως περιγράφεται παρακάτω:

The Frame: Όντας το lifestyle προϊόν της Samsung με τις περισσότερες πωλήσεις, η The Frame έρχεται με νέες βελτιώσεις για να ενισχύσει την εμπειρία τέχνης. Τώρα με πάνω από 2.500 έργα τέχνης από παγκοσμίου φήμης μουσεία και γκαλερί στο Art Store, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μια εμπειρία που είναι ακόμα καλύτερη από πριν. Η νέα λειτουργία ροής τέχνης του Frame δίνει στους χρήστες μια γεύση από τη διαφορετική συλλογή του Art Store, παρέχοντάς τους επιλεγμένα δωρεάν έργα τέχνης κάθε μήνα.

Ο προβολέας Premiere 8K: Ο Premiere 8K είναι ο πρώτος Samsung προβολέας που προσφέρει ασύρματη συνδεσιμότητα. Καταργώντας την ανάγκη για καλώδια, αυτή η λύση επιτρέπει στους καταναλωτές να διατηρούν τους χώρους διαβίωσής τους τακτοποιημένους. Ο προβολέας είναι γεμάτος με «έξυπνες» λειτουργίες — όπως οικιακό ήχο υψηλής ποιότητας, gaming στο cloud, always-on voice με μικρόφωνο και δυνατότητα έως και τεσσάρων πολλαπλών προβολών — που αυξάνουν τη χρηστικότητά του και δίνουν τη δυνατότητα για ακόμα περισσότερους τρόπους χρήσης του. Ο προβολέας ενσωματώνει την πατενταρισμένη τεχνολογία "Sound-on-Screen" της Samsung, για μια καθηλωτική εμπειρία ήχου.

The Freestyle 2 nd Gen: Η δεύτερη γενιά του φορητού προβολέα διαθέτει τη λειτουργία Smart Edge Blending, που υποστηρίζει την απρόσκοπτη συγχώνευση προβολών από δύο συσκευές The Freestyle, για τη δημιουργία μεγάλης οθόνης για φωτογραφίες και βίντεο. Επιτρέπει σε δύο συσκευές να προβάλλουν μια εικόνα τόσο μεγάλη έως 160 ίντσες, με αναλογία οθόνης 21:9, χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη ρύθμιση.

Νέα soundbars για καθηλωτική εμπειρία ήχου

Για μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση οικιακής ψυχαγωγίας, η σειρά των soundbars 2024 περιλαμβάνει πρόσφατα ενημερωμένα μοντέλα για ακόμα πιο καθηλωτικές ηχητικές εμπειρίες, οι οποίες ενισχύονται σημαντικά από προηγμένους αλγορίθμους AI.

- Music Frame: Αυτό το προσαρμόσιμο ηχείο είναι συμβατό με το SmartThings και παρέχει surround ήχο, όταν συνδυάζεται με τηλεοράσεις και μπάρες ήχου Samsung. Το Music Frame μπορεί είτε να λειτουργήσει ως αυτόνομο ασύρματο ηχείο είτε να συνδυαστεί με τηλεόραση και soundbar Samsung μέσω του Q-Symphony, για να αυξήσει τα μπάσα και τον surround ήχο. Το Music Frame συνδυάζεται άψογα με το περιβάλλον του και καμουφλάρεται μέσα σε σύγχρονες κορνίζες, παρέχοντας ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς να ενοχλεί το οπτικό πεδίο των χρηστών.

- HW-Q990D: Αυτή η μπάρα ήχου προσφέρει 11.1.4 κανάλια με ήχο Dolby Atmos στα 4K 120Hz. Αναλύει τον ήχο και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίησή του για φανταστική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου.

- HW-S800D: Η εξαιρετικά λεπτή μπάρα ήχου 1,6 ιντσών σε βάθος έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε οποιονδήποτε χώρο και να παρέχει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο. Έχοντας το ένα τρίτο μόνο του βάθους των συμβατικών soundbars, το S800D διαθέτει 10 drivers, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ηχείων και ενός κεντρικού καναλιού για κρυστάλλινα φωνητικά. Επίσης, ο συνδυασμός ενός deep bass subwoofer και ενός παθητικού radiator βελτιώνει την εμπειρία ακρόασης με βαθιά μπάσα, χωρίς παραμορφώσεις.

Η σειρά τηλεοράσεων 2024 της Samsung υπόσχεται την απρόσκοπτη συγχώνευση τεχνολογιών αιχμής και σχεδίασης με επίκεντρο τον χρήστη, θέτοντας τις βάσεις για εξατομικευμένες, καθηλωτικές εμπειρίες που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τις συσκευές τους.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας των πιο πάνω αναφερθέντων προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα.