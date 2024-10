Η Sonos αποκαλύπτει την Arc Ultra, τη νέα Soundbar με τεχνολογία Sound Motion

Παλμικός ήχος: Νιώστε κάθε χτύπο, κάθε βρυχηθμό και κάθε βοή στο σώμα σας με τα διπλά προσαρμοσμένα woofers που δημιουργούν βαθιές, δυναμικές χαμηλές συχνότητες για να βελτιώσουν την ψυχαγωγία σας. Χωρίς βουητό και χωρίς παράσιτα—τα δύο woofers του Sub 4 είναι στραμμένα προς το εσωτερικό ώστε να δημιουργούν ένα εφέ ακύρωσης δυνάμεων, εξουδετερώνοντας πλήρως την παραμόρφωση.

Ίδια Εντυπωσιακή εμφάνιση: Το Sub 4 έχει ένα κομψό σχήμα που διατηρεί μεγάλο μέρος της αισθητικής του προκατόχου του, με ανανεωμένο ματ φινίρισμα σε μαύρο ή λευκό χρώμα και με προφίλ που του δίνει εύκολα τη δυνατότητα να τοποθετηθεί όρθιο, ξαπλωτό ή ακόμα και κάτω από τον καναπέ. Το Sub 4 σχεδιάστηκε σε πιο βιώσιμη μορφή, χάρη στις προσπάθειες μείωσης των υλικών αλλά και την σχεδόν κατά 50% μείωση της κατανάλωσης ρεύματος σε κατάσταση αναμονής.

BreathtakingHomeTheater: Προσθέστε περισσότερη ‘ένταση’ στις ταινίες και τις εκπομπές σας με βαθύτερα μπάσα όταν συνδυάζετε το Sub 4 με τα soundbar της Sonos Arc Ultra, Arc ή Beam. Συνδυάστε δύο subwoofers για μέγιστη ένταση, ενισχύοντας κάθε κινηματογραφική σκηνή και τραγούδι — το Sub 4 είναι συμβατό με προηγούμενες γενιές του Sub.