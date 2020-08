Η Στέγη στα φεστιβάλ της Ελλάδας

Οι ελληνικές παραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση ταξιδεύουν φέτος το καλοκαίρι εντός της χώρας, βοηθώντας τους Έλληνες καλλιτέχνες να απελευθερώσουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή σε διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας.

Από τη Σύρο έως την Καβάλα και από τη Λέσβο έως την Αρχαία Ολυμπία, ελληνικές παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους ταξιδεύουν με την υποστήριξη του προγράμματος «Εξωστρέφεια» της Στέγης, με την πεποίθηση ότι η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα και δεν σταματά ποτέ.

Στη Λέσβο, στο χωριό Αγία Παρασκευή, στις 7 Αυγούστου στις 21:30, η K-Gold Temporary Gallery γεμίζει δυνατά beats trance μουσικής, ενώ ένα σχοινί δαμάζει και απελευθερώνει πρωταρχικά ένστικτα, με το Becoming With Animal της Ηρώς Βασάλου. Η παραγωγή του 7ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων παρουσιάζεται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης Sleeping With A Tiger, σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Στις 8 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο για παιδιά από τη χορογράφο.

Στην Ερμούπολη της Σύρου, το Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί και η Στέγη παρουσιάζουν στις 7 και 8 Αυγούστου ένα διήμερο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τίτλο In miniature: 2 παραστάσεις και 2 εργαστήρια σύγχρονου χορού. Οι Κάντυ Καρρά και Χαρά Κότσαλη μας εξηγούν τι δουλειά έχει μια ξύλινη σανίδα σε ένα χορογραφικό έργο, με το manoeuvre_ που παρουσιάζεται στις 19:30 και τις δύο μέρες, στον υπαίθριο χώρο του Βιομηχανικού Μουσείου Κορνηλάκη. Εκτός από την παράσταση, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων, θα γίνουν πρωινά εργαστήρια από τις δύο χορογράφους. Η Κάντυ Καρρά επιμελείται το εργαστήριο για εφήβους (13-16 ετών) Παρατηρώντας σε κίνηση (10:00 – 12:00) και η Χαρά Κότσαλη το εργαστήριο για ενηλίκους Dense Dunce Dance (12:30 – 14:30).

Στην Αρχαία Ολυμπία, μαριονέτες που κάνουν σάλτα στον αέρα και αψηφούν τη βαρύτητα ταξιδεύουν με τον Μικρό Οδηγό για Υποψήφιους Σκοινοβάτες σε σύλληψη του Στάθη Μαρκόπουλου (κουκλοθέατρο Αγιούσαγια). Το σύγχρονο ποιητικό κουκλοθέατρο για μεγάλα παιδιά, με ζωντανή μουσική, που παρουσιάστηκε αρχικά στην Αθήνα ως μια παραγωγή «εκτός των τειχών» της Στέγης τη σαιζόν 2018-19, ταξιδεύει στο Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών Αρχαίας Ολυμπίας στις 23 Αυγούστου στις 21:00, στο κέντρο του οικισμού της Αρχαίας Ολυμπίας.

Στην Καβάλα, στο πλαίσιο του Cosmopolis Festival, παιδιά 10 έως 13 ετών βρίσκουν την απάντηση στο ερώτημα τι μουσική παίζει μια μπάντα που χακάρει και κατασκευάζει μόνη της τον ηλεκτρονικό της ήχο, χάρη στο εργαστήριο DIY – Φτιάχνουμε τα δικά μας μουσικά όργανα, με συντελεστές τον Άρη Δρουκόπουλο και τον Γιάννη Κοτσώνη, στο Πάρκο Φαλήρου, από 27 έως 30 Αυγούστου στις 18:30. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που πραγματοποίησε η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση τις σχολικές χρονιές 2018-19 και 2019-20, εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο Interfaces που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Αίγιο, στο φεστιβάλ «Πριμαρόλια», μικροί θεατές 2,5 έως 5 ετών είναι καλεσμένοι στις 19 Σεπτεμβρίου στο Μαμ Μαμ, Ένα Μαγικό Δείπνο, σε χορογραφία Γιώτας Καλλιμάνη και μουσική Σταύρου Γασπαράτου, που δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε στο 2ο Big Bang Festival, τον Μάιο του 2016. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο εμβληματικό κτίριο Κανελλόπουλου-Κριτσωταλάκη, την παλιά σταφιδαποθήκη στην παραλία Αιγίου. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο δύο ημερών που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, περφόρμερ, χορευτές, χορογράφους και εμψυχωτές, ως παράλληλη δράση της παράστασης, από τη χορογράφο Γιώτα Καλλιμάνη στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά

ΛΕΣΒΟΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ηρώ Βασάλου, Becoming With Animal

Παρασκευή 7 Αυγούστου | 21:30 | K-Gold Temporary Gallery - Contemporary Art Platform in Lesvos Island

Η συμμετοχική παράσταση της Ηρώς Βασάλου μάς ταξιδεύει στην πρακτική του ταραντισμού της Νότιας Ιταλίας, όπου παρακολουθούμε τη μεταμόρφωση μιας γυναίκας σε ζώο. Τι συμβαίνει όταν μια γυναίκα εγκαταλείπει την ταυτότητά της και συμμαχεί με το ζώο; Τι συμβαίνει όταν το κοινό μοιράζεται μαζί της την ευθύνη για αυτή την αλλαγή;

Με αφετηρία και κυρίαρχο μέσο το σώμα που κινείται, μιμείται, πειραματίζεται, αποτυγχάνει, επιμένει και, εντέλει, εξαντλείται και μεταλλάσσεται, το σόλο Becoming With Animal είναι ένα σκοτεινό τελετουργικό που θέτει ερωτήματα για τα όρια του σώματος, της πραγματικότητας και του σκηνικού χώρου. Ένα μανιφέστο που καλεί το κοινό να πάρει θέση και να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς, πώς βιώνετε αυτή τη μεταμόρφωση;

Δημιουργία & Ερμηνεία: Ηρώ Βασάλου

Δραματουργική Συμβουλή: Florence Fitzgerland-Allsopp

Σχεδιασμός Ήχου: Ξανθή Γεωργακοπούλου-Ντάβου

Φωτογραφία & Τεχνική Βοήθεια: Ariel Cruz Farga

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης Sleeping With A Tiger, σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά 6-10 ετών

Σάββατο 8 Αυγούστου, 18:00

Στο σεμινάριο σωματικής έκφρασης με την Ηρώ Βασάλου, τα παιδιά ισορροπούν με σχοινί και αυτοσχεδιάζουν, βλέποντας πώς κινούνται τα ζώα.

Η παράσταση και το σεμινάριο πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση - πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟΣ

Κάντυ Καρρά & Χαρά Κότσαλη, manoeuvre_

7 & 8 Αυγούστου | 19:30 | Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης / Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη-Δενδρινού

Διήμερο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τίτλο In miniature από το το Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί και τη Στέγη.

Όλες οι δράσεις του διημέρου πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση - πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

Τι δουλειά έχει μια ξύλινη σανίδα σε ένα χορογραφικό έργο; Πράγμα, σκηνικό αντικείμενο ή μέρος της χορογραφίας; Πώς αλληλεπιδρούν η εύπλαστη υλικότητα του σώματος με το άκαμπτο υλικό του ξύλου; Τι μπορεί τελικά να προκύψει από τη σκηνική τους «σύμπραξη» και ποια δεδομένα μπορούν να ανατραπούν σε σχέση με την παραγωγή των κινητικών υλικών και τον τρόπο που ερμηνεύουμε ή προσδίδουμε νόημα σε ό,τι κωδικοποιείται στη γλώσσα του χορού;

Πρώτη χορογραφική συνεργασία ανάμεσα στην Κάντυ Καρρά και τη Χαρά Κότσαλη, το manoeuvre, λειτουργεί σαν λογοπαίγνιο· αντιστέκεται στην εύκολη ερμηνεία που επιχειρεί να «παραφράσει» την κίνηση ή ανοίγεται σε πολλά πιθανά σενάρια, δίχως να εξηγεί το αυτονόητο, δίχως να δημιουργεί πλεόνασμα νοήματος πέρα από αυτό που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Τελικά, φαίνεται να υπονοούν οι δύο χορογράφοι, η σανίδα είναι ένα πράγμα για το οποίο η κίνηση δεν είναι παρά ένα πείραμα.

Χορογραφία & Ερμηνεία: Κάντυ Καρρά & Χαρά Κότσαλη

Σχεδιασμός και Κατασκευή Σκηνικών & Αντικειμένων: Αλέκος & Χρήστος Μπουρελιάς

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Ηχοτοπίο & Μουσική Σύνθεση: Jeph Vanger

Δραματουργία: Κάντυ Καρρά, Χαρά Κότσαλη, Αλέκος Μπουρελιάς, Χρήστος Μπουρελιάς, Ελίζα Αλεξανδροπούλου, Jeph Vanger

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

https://dancecentre.akropoditi.com/el/in-miniature-2/

Κάντυ Καρρά, εργαστήριο «Παρατηρώντας σε κίνηση»

7 & 8 Αυγούστου 2020 | 10:00-12:00 | Κέντρο Χορού & Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εφήβους (13-16 ετών), με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον χορό.

Στις δύο δίωρες συναντήσεις, οι έφηβοι θα εστιάσουν στην παρατήρηση του εαυτού και των άλλων, καθώς βρισκόμαστε σε κίνηση. Μέσα από ασκήσεις δομημένου αυτοσχεδιασμού, θα προσπαθήσουν να εμβαθύνουν και να ελαφρύνουν την παρατήρηση πάνω στις αισθητηριακές πληροφορίες που μας δίνει η παρουσία και η κίνηση των σωμάτων μας στον χώρο. Θα κινηθούν μόνοι και μαζί, σε χαμηλές και υψηλές ταχύτητες, και θα αναστοχαστούν πάνω στις εμπειρίες αυτές με στόχο μια πιο συνειδητή και απολαυστική σύνδεση με το σώμα, τον χώρο και τους άλλους.

Λόγω πολύ περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στα 6944-771449, 6973-856238 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: akropoditidancecentre@gmail.com το αργότερο έως τις 5/8/2020.

www.dancecentre.akropoditi.com/el/παρατηρώντας-σε-κίνηση-εργαστήριο-σύ

Χαρά Κότσαλη, εργαστήριο “Dense Dunce Dance”

7 & 8 Αυγούστου 2020 | 12:30-14:30 | Κέντρο Χορού & Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες

Το μάθημα ξεκινά με μια ομαδική προετοιμασία. Συνεχίζουμε με καθοδηγούμενα αυτοσχεδιαστικά tasks που στοχεύουν στο να ερευνήσουμε διαφορετικούς τρόπους κίνησης και ίσως να εμπλουτίσουμε την προσωπική μας κινητική ταυτότητα. Ακολουθούν ασκήσεις με στόχο την όξυνση της μουσικής και χωρικής αντίληψης και κινητικά παιχνίδια για την εξάσκηση της αντοχής, την ενδυνάμωση, την ευκαμψία και την ταχύτητα. Το μάθημα ολοκληρώνεται με έναν συνδυασμό/χορογραφία. Στο στάδιο αυτό θα επιμείνουμε στην καθαρότητα και τη μουσικότητα της κίνησης ως δύο βασικών στοιχείων που βοηθούν την κίνηση να αποτυπωθεί στον χώρο και καθορίζουν τον τρόπο που βιώνουμε την κίνηση, αλλά και την πρόσληψή της από το εξωτερικό βλέμμα.

Λόγω πολύ περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στα 6944-771449, 6973-856238 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: akropoditidancecentre@gmail.com το αργότερο έως τις 5/8/2020.

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών Αρχαίας Ολυμπίας

Στάθης Μαρκόπουλος (κουκλοθέατρο Αγιούσαγια),

Μικρός Οδηγός για Υποψήφιους Σκοινοβάτες

Κυριακή 23 Αυγούστου | 21:00 | Παράσταση μέσα στην πόλη

Σύγχρονο ποιητικό κουκλοθέατρο για μεγάλα παιδιά, με ζωντανή μουσική και επαναστατικές διαθέσεις: αυτή είναι η πρωτότυπη, «εκτός των τειχών» παράσταση της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, Μικρός Οδηγός για Υποψήφιους Σκοινοβάτες, σε σκηνοθεσία Στάθη Μαρκόπουλου (Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια), που επισκέπτεται, με ελεύθερη είσοδο, νοσοκομεία, γηροκομεία, ΚΑΠΗ / λέσχες φιλίας, κέντρα ημέρας, ιδρύματα, σωφρονιστικά καταστήματα, κέντρα απεξάρτησης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, στην Αττική και την περιφέρεια.

Είμαστε όλοι σκοινοβάτες, άρα άξιοι να βρούμε την ελευθερία μας. Αυτό μοιάζει να μας λέει ο Ζαν Ζενέ στο περίφημο ποιητικό μανιφέστο «Ο Σκοινοβάτης» (1955), στο οποίο βασίζεται η παράσταση του κουκλοθεάτρου Αγιούσαγια. Ένας ζογκλέρ, μία ακροβάτισσα, μία σκοινοβάτισσα σε μονόκυκλο, ένας θηριοδαμαστής και το λιοντάρι του, ένα άλογο με την αμαζόνα του. Αυτές οι επτά ξύλινες παραδοσιακές μαριονέτες τσίρκου συνυπάρχουν στην παράσταση με τρεις κουκλοπαίκτες, μία χορεύτρια κι έναν μουσικό. Συνυπάρχουν, όμως, και με κάτι ακόμα. Με την ποίηση. Συγκεκριμένα, με τον λόγο του Ζαν Ζενέ. Αντλώντας έμπνευση από τις οδηγίες προς τον σκοινοβάτη Αμπνταλάχ, στον οποίο ο Ζενέ αφιέρωσε το αλληγορικό αυτό έργο, μας καλούν να αναζητήσουμε τον μάστορα τεχνίτη-καλλιτέχνη μέσα μας και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που μας θέτει για την τέχνη της ζωής μας.

Σκηνοθεσία, Σκηνογραφία & Κατασκευές: Στάθης Μαρκόπουλος (Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια)

Δραματουργική επιμέλεια: Βίκυ Γεωργιάδου

Κινησιολογική επιμέλεια: Αντώνης Κουτρουμπής (Ομάδα Πλεύσις)

Ερμηνεύουν οι: Γιώργος Κάστανος (μουσικός), Βασιλική Μαλτσάκη, Στάθης Μαρκόπουλος, Αννέτα Στεφανοπούλου (κουκλοπαίκτες), Μαρία Φουντούλη (χορεύτρια)

Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: Delta Pi

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Η παράσταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση - πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

ΚΑΒΑΛΑ

COSMOPOLIS festival

Άρης Δρουκόπουλος & Γιάννης Κοτσώνης,

εργαστήριο «DIY – Φτιάχνουμε τα δικά μας μουσικά όργανα»

27, 28, 29, 30 Αυγούστου | 18:30 | Συμμετοχική Δράση στο Πάρκο Φαλήρου

Για παιδιά 10-13 ετών

Φτιάξ’ το μόνος/μόνη σου: Αυτό ακριβώς σημαίνει το DIY (Do It Yourself), και κάπως έτσι ξεκινά ένα δημιουργικό μουσικό εργαστήριο για παιδιά από 10 έως 13 ετών. Μαζί με καλλιτέχνες, τα παιδιά σχεδιάζουν και κατασκευάζουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα και όλη η ομάδα γίνεται μια μπάντα.

Βρίσκουν παλιές συσκευές στο σπίτι και τις «πειράζουν», γίνονται κατασκευαστές και τεχνικοί, ανακατεύονται με ηλεκτρονικά κυκλώματα και δίνουν νέα ζωή σε αντικείμενα που θα κατέληγαν στα σκουπίδια, μπαίνοντας έτσι στον κόσμο του upcycling, δηλαδή της δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης.

Τέσσερις τρίωρες συναντήσεις και παρουσίαση για γονείς και φίλους στην πέμπτη συνάντηση.

Συντελεστές: Άρης Δρουκόπουλος (Τεχνικός ήχου, Κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών ήχου/ηχείων) & Γιάννης Κοτσώνης (Μουσικός)

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο φεστιβάλ COSMOPOLIS με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση - πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

Η δράση αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Interfaces. Με πρωτοβουλία της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και με την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», το καινοτόμο πρότζεκτ Interfaces συνενώνει εννέα εταίρους από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και αποσκοπεί να φέρει τη σύγχρονη μουσική σε ένα εκτεταμένο φάσμα νέων ακροατηρίων στην Ευρώπη.

https://www.cosmopolisfestival.gr/show-item/diy-ftiachnoyme-ta-dika-mas-moysika-organa/

ΑΙΓΙΟ

ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ festival

Γιώτα Καλλιμάνη, Σταύρος Γασπαράτος,

Μαμ, Μαμ, ένα μαγικό δείπνο

19 Σεπτεμβρίου 2020 | 3 φορές μέσα στην ημέρα | κτίριο Κανελλόπουλου-Κριτσωταλάκη

Για παιδιά 2,5 έως 5 ετών

Ένα φανταστικό παιχνίδι-παράσταση για γονείς και βρέφη φτιαγμένο μέσα από έναν διάλογο μουσικής, χορευτών και σκηνικών στοιχείων. Σε ένα σπιτάκι αλλοιωμένης προοπτικής, δύο χορευτές με κινήσεις συμπιεσμένες, γκροτέσκες, παραμορφωμένες και γρήγορες, δημιουργούν ένα σύμπαν μιας άλλης βαρύτητας, σαν να ήταν χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων. Το καλωδιωμένο σκηνικό κάνει τους χορευτές και τα αντικείμενα εκτελεστές της μουσικής παρτιτούρας προσκαλώντας σε ένα δείπνο αλά Μπάστερ Κήτον. Σε αυτό το παιχνίδι, όλα αποκτούν δύο όψεις: μια πραγματική και μια ονειρική. Η παράσταση ανέβηκε στο πλαίσιο του Big Bang Festival 2, τον Μάιο του 2016 στη Στέγη.

Χορογραφία: Παναγιώτα Καλλιμάνη

Χορευτές: Παναγιώτα Καλλιμάνη, Τάσος Καραχανίδης

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σκηνικά: Μαρία Ταυλαρίου, Χαρά Αδαμοπούλου

Κοστούμια: Παναγιώτα Καλλιμάνη, Μαρία Ταυλαρίου, Νέλλα Ιωάννου

Φώτα: Σάκης Μπιρμπίλης

Βίντεο: Studio 123

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Γιώτα Καλλιμάνη, εργαστήριο «Σώμα και αντικείμενο»

Παράλληλη δράση της παράστασης Μαμ Μαμ, ένα μαγικό δείπνο

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 10:30 – 13:00, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 18:00 – 21:00

Διήμερο Εργαστήριο, διάρκεια κάθε συνάντησης: 3 ώρες

Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς, περφόρμερ, χορευτές, χορογράφους, εμψυχωτές και γενικότερα σε επαγγελματίες που σχετίζονται με το σώμα.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Το πρώτο είναι η προετοιμασία των σωμάτων (ζέσταμα), το δεύτερο η μετατροπή του σώματος του ηθοποιού/περφόρμερ σε σώμα κάποιου άλλου προσώπου ή και αντικειμένου και, τέλος, το τρίτο είναι η εξερεύνηση του σώματος ως εκφραστικού μέσου που δίνει υπόσταση στο αντικείμενο, το ανάγει σε άυλη/ποιητική οντότητα και συνομιλεί μαζί του.

Η παράσταση και το εργαστήριο πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση - πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

https://www.onassis.org/news/onassis-stegi-festivals-around-greece