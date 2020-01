Η Τουρκία... σβήνει ελληνικές NAVTEX και εκδίδει δικές της στο «διάδρομο προς Λιβύη»

ΠΗΓΗ: militaire.gr

NAVTEX 0080/20

TURNHOS N/W : 0080/20 MEDITERRANEAN SEA 1. NAVWARN HA21-25/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY. 2. MILITARY EXERCISES, ON 14 AND 23 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N – 028 05.00 E

34 40.00 N – 029 20.00 E

34 10.00 N – 029 20.00 E

34 10.00 N – 028 05.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 231100Z JAN 20.

NAVTEX 0082/20

TURNHOS N/W : 0082/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA22-26/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 14 JAN 20 FROM 0700Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;

35 38.00 N – 027 46.00 E

35 25.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 027 20.00 E

35 10.00 N – 027 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 140900Z JAN 20.