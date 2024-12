Η Westnet υποδέχεται τη νέα γενιά έξυπνων οικιακών συσκευών Dreame

Σε μια εκδήλωση με μήνυμα «Welcome to Your Dreame Home», η εταιρεία παρουσίασε τις προηγμένες λύσεις της Dreame που φέρνουν την επανάσταση στον οικιακό καθαρισμό και την προσωπική φροντίδα και αναφέρθηκε στη δυναμική της νέας αυτής συνεργασίας. Με δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες, η Dreame έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογική υπεροχή της καταδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας σε Έρευνα και Ανάπτυξη, εδραιώνοντας τη θέση της μέσα σε λίγα χρόνια ως δυνατό παίχτη στον κλάδο των έξυπνων οικιακών συσκευών.