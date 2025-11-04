Χαλκίδα: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από συμπλοκή με μαχαίρια - Real.gr

Ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του στην Εύβοια, μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ήρθαν σε μεταξύ τους διαπληκτισμό με αποτέλεσμα ο νεαρός να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστεί σοβαρά

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα το οποίο τον άφησε εκεί και αποχώρησε. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο, επίσης νεαρής ηλικίας, αιμόφυρτο σε κεντρικό σημείο, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας.

Διεκομίσθη άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, αλλά φέρεται να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι το δεύτερο περιστατικό πιθανότατα συνδέεται με το πρώτο, που έλαβε χώρα νωρίτερα στη Ληλαντίων, όπου ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Χαλκίδας με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη μία εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση.

Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ αναζητεί τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό αλλά και το όχημα που άφησε τον 23χρονο στο νοσοκομείο και έφυγε.