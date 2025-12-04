Hellenic Train: Ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας IC56 στους Αγ. Αναργύρους λόγω βλάβης - Καθυστερήσεις και στον Προαστιακό - Real.gr

Quantcast
Hellenic Train: Ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας IC56 στους Αγ. Αναργύρους λόγω βλάβης – Καθυστερήσεις και στον Προαστιακό

20:44, 04/12/2025
Με ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, η αμαξοστοιχία IC 56 που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε στις 18:12 στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, η εταιρεία με το προσωπικό της βρισκόταν κοντά στους 400 επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Ωστόσο, εξαιτίας του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση, ενώ θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ξεκινήσει το δρομολόγιο IC56 για τον τελικό του προορισμό.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω.

Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

  • Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.
  • Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν: είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου. είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

