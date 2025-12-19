Hellenic Train: Αλλαγές και καταργήσεις δρομολογίων λεωφορείων, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Real.gr

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας και λόγω της διακοπής της οδικής κυκλοφορίας εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος καταργούνται.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Επίσης, το δρομολόγιο του λεωφορείου C1579, με ώρα αναχώρησης 15:50 από τον Βόλο, παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των αποκλεισμών και της διακοπής της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων C2573, με ώρα αναχώρησης 21:10 από τον Βόλο, και C2574, με ώρα αναχώρησης 21:45 από τη Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών».