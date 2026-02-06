Hellenic Train: Καταργήσεις δρομολογίων του Προαστιακού, λόγω συμμετοχής εργαζομένων στην σημερινή απεργία - Real.gr

Λόγω της συμμετοχής εργαζομένων της Hellenic Train στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, καταργούνται τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια:

* 1546 – 1554 – 1556 (Αθήνα – Χαλκίδα)

* 1551 – 1557 – 1559 (Χαλκίδα – Αθήνα)

* 1326 (Αθήνα – Κιάτο)

* 2301 (Κιάτο – Αθήνα)

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα παραπάνω δρομολόγια υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train.

Επισημαίνεται ότι τα λεωφορεία στη διαδρομή Αθήνα – Χαλκίδα-Αθήνα δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς ΣΚΑ, Αχαρναί, Δεκέλεια, Δήλεσι και Αγ. Γεώργιος, ενώ τα λεωφορεία στη διαδρομή Αθήνα – Κιάτο – Αθήνα δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Πύργος Βασιλίσσης, Κάτω Αχαρναί, Ζεφύρι και Ζευγολατιό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ