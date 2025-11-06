Hellenic Train - ΟΣΕ: Πινγκ πονγκ ευθυνών για το τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Σίνδου - Real.gr

Σύμφωνα με καταγγελίες, το τρένο Θεσσαλονίκη - Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή στη Σίνδο.

Με αφορμή το χθεσινό περισταστικό με την αμαξοστοιχία 2591, που εκτελούσε δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα και, σύμφωνα με δημοσίευμα, μπήκε σε λάθος γραμμή στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, Hellenic Train και ΟΣΕ βρέθηκαν στα… χαρακώματα καθώς αλληλοκατηγορούνται για το περιστατικό.

Αρχικά, πήρε θέση για το θέμα ο ΟΣΕ, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη πληροφορία και κατηγόρησε την Hellenic Train για έλλειψη ενημέρωσης προς τους επιβάτες: «Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας. Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Hellenic Train δεν άφησε αναπάντητη τη θέση του ΟΣΕ και παραδέχτηκε πως το τρένο μπήκε όντως σε λάθος γραμμή στη Σίνδο, ωστόσο ο μηχανοδηγός και το προσωπικό το αντιλήφθηκαν και ενήργησαν έγκαιρα σε συνεννόηση με τον σταθμάρχη. Παράλληλα, φρόντισε να «υπενθυμίσει» πως «ο αρμόδιος Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας».

Στην ανακοίνωσή της, η Hellenic Train αναφέρει:

«Η Hellenic Train διευκρινίζει, σχετικά με το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, που αφορούσε την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα) και σχετίζεται με κίνηση σε εσφαλμένη κατεύθυνση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ότι ο μηχανοδηγός και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, τις οποίες εφάρμοσαν πιστά, βάσει των εντολών που έλαβαν από τον αρμόδιο σταθμάρχη για την πορεία της αμαξοστοιχίας, αλλά και βάσει του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας 2591 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή.

Ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε αμέσως τον συρμό και ενημέρωσε τον σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης τον πληροφόρησε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά αλλαγής γραμμής και του έδωσε οδηγία να συνεχίσει στην τροχιά στην οποία βρισκόταν, ώστε στη συνέχεια να κάνει οπισθοπορεία και να εισέλθει ξανά στον σταθμό για να αποβιβαστούν οι επιβάτες.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό κίνησης της Hellenic Train με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, ο μηχανοδηγός προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες επικοινωνίες επιβεβαίωσης των οδηγιών που του δόθηκαν.

Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την επικείμενη αποβίβαση, χωρίς ωστόσο να είναι ενήμερο το προσωπικό της αμαξοστοιχίας από τον σταθμάρχη για τη διέλευση σε εσφαλμένη κατεύθυνση. Στη συνέχεια, αφού δόθηκε δυστυχώς με καθυστέρηση από τον σταθμάρχη η οδηγία στον μηχανοδηγό για πραγματοποίηση οπισθοπορείας, το προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε στην ενημέρωση των επιβατών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αρμόδιος Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας.

Η Hellenic Train επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφαλή, αξιόπιστη και συνεπή εκτέλεση όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού».

Νωρίτερα, ο ΟΤΕ ανέφερε:

«Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της ”Εφημερίδας των Συντακτών” που αναφέρει ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Λάρισα, ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά: Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές.

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης».