Quantcast
Hellenic Train: Σε εφεδρική αμαξοστοιχία οι επιβάτες του Οδοντωτού - Επιστρέφουν στο Διακοπτό - Real.gr
real player

Hellenic Train: Σε εφεδρική αμαξοστοιχία οι επιβάτες του Οδοντωτού – Επιστρέφουν στο Διακοπτό

20:50, 24/08/2025
Hellenic Train: Σε εφεδρική αμαξοστοιχία οι επιβάτες του Οδοντωτού – Επιστρέφουν στο Διακοπτό

Ολοκληρώθηκε, με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η μεταφορά των επιβατών που είχαν παραμείνει στην ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα κοντά στην περιοχή Τρικλιά, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train.

Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν στην εφεδρική αμαξοστοιχία και επιστρέφουν στο Διακοπτό. Εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved