Το GAMEATHLON και ο Σύλλογος Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν τη διεξαγωγή των Hellenic Game Awards 2024 (HeGA). Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η κοινή αυτή δράση θα φιλοξενηθεί στο GAMEATHLON Black Friday Edition, στις 22-24 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do (Αθήνα), αποτίοντας έτσι φόρο τιμής στην ανθούσα ελληνική σκηνή δημιουργίας ψηφιακών παιχνιδιών, κατα τη διάρκεια της κορυφαίας εκδήλωσης gaming στην Ελλάδα.

Τα HeGA έχουν ως στόχο να αναδείξουν και να βραβεύσουν το ανθρώπινο ταλέντο πίσω από τη δημιουργία των Ελληνικών ψηφιακών παιχνιδιών, προβάλλοντας το έργο τους στο εγχώριο κοινό, προσελκύοντας επενδυτές και ενθαρρύνοντας νέα, ταλαντούχα άτομα να ασχοληθούν με τον κλάδο. Μια διοργάνωση αφιερωμένη αποκλειστικά σε παιχνίδια made in Greece, και στο αστείρευτο ταλέντο που διέπει την κοινότητα των game developers μας.

Ο διαγωνισμός για το Game of the Year έχει σκοπό να αναδείξει και να βραβεύσει τα καλύτερα ελληνικά παιχνίδια με επίσημη κυκλοφορία εντός του 2023 - σε PC, κονσόλα ή κινητό. Παράλληλα, έχουν ανοίξει οι συμμετοχές για το Day-Zero! Developers – επαγγελματίες και μη – καλούνται να υποβάλουν demo για νέα, μη ανακοινωμένα παιχνίδια (φτιαγμένα πχ. σε κάποιο game jam) για να διεκδικήσουν μεγάλα βραβεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή τους και τους όρους του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα των HeGA: www.hega.gr

Μην χάσετε την ευκαιρία να γιορτάσετε μαζί μας την δημιουργικότητα στον χώρο των ελληνικών ψηφιακών παιχνιδιών!