Home Improvement Awards 2025: Η εντυπωσιακή απονομή ανέδειξε τους πρωταγωνιστές της καινοτομίας και δημιουργικότητας στο Home & Garden - Real.gr

Σε κλίμα ενθουσιασμού και εντυπωσιακή συμμετοχή κορυφαίων brands και στελεχών της αγοράς DIY & Home Improvement, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Ιουνίου στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή η τελετή απονομής των Home Improvement Awards 2025.

Μια πραγματική γιορτή για την πρωτοπορία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην αγορά Home & Garden. Πρόκειται για τα μοναδικά βραβεία στα οποία οι διακρίσεις προκύπτουν μετά από ψηφοφορία του καταναλωτικού κοινού.

Η διοργάνωση, που φέρει την υπογραφή της Karydakis Media, αποτελεί τον μοναδικό θεσμό στην Ελλάδα που επιβραβεύει συστηματικά την προϊοντική υπεροχή και τις πρωτοποριακές πρακτικές επικοινωνίας στους τομείς των εργαλείων και μηχανημάτων, των χρωμάτων, των δομικών υλικών και του εξοπλισμού βελτίωσης και διαμόρφωσης για το σπίτι και τον κήπο. Μετρώντας ήδη δεκατρία χρόνια ιστορίας – ως φυσική συνέχεια του θεσμού «DIY Προϊόντα της Χρονιάς» – τα Home Improvement Awards έχουν εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε αύξηση συμμετοχών κατά 42% στις προϊοντικές κατηγορίες και κατά 46% στις κατηγορίες επικοινωνίας, σε σχέση με πέρσι, αποδεικνύοντας περίτρανα τη διαρκώς ενισχυόμενη δυναμική και το κύρος των βραβείων στην επιχειρηματική και δημιουργική κοινότητα. Στο πλαίσιο της τελετής, απονεμήθηκαν Gold, Silver και Bronze διακρίσεις σε 27 συνολικά κατηγορίες: 16 για τα καλύτερα προϊόντα της χρονιάς και 11 για τις δυναμικότερες καμπάνιες και τις πλέον δημιουργικές επικοινωνιακές ιδέες.

• Power Tools | Μηχανήματα κήπου | Χρώματα | Βερνίκια | Κόλλες – Σφραγιστικά | Στεγανωτικά | Δάπεδα | Τοιχοποιία: Επενδύσεις | Τοιχοποιία: Επιχρίσματα | Home Tech | Εξοικονόμηση ενέργειας: Συστήματα | Εξοικονόμηση ενέργειας: Υλικά | Καινοτομία: Home | Καινοτομία: Garden | Sustainability: Home | Sustainability: Garden.

• Above the line TV | Above the line Print | Below the line: In store promotion | Below the line: Trade Shows | Below the line: Events | Digital & Social media | Video Content : Campaign | Video Content : How to | CSR : Ευρύ κοινό | CSR : Internal | Design & Packaging

Την απονομή παρουσίασαν η Βελίκα Καραβάλτσιου και ο Νίκος Υποφάντης.