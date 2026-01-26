Home Improvement Awards 2026: Παράταση Early Bird Bonus έως 30 Ιανουαρίου - Real.gr

Ο κορυφαίος θεσμός επιβράβευσης της αγοράς του Home Improvement επιστρέφει δυναμικά.

Τα Home Improvement Awards 2026 έρχονται μεγαλύτερα, πιο απαιτητικά και πιο λαμπερά από ποτέ, αναδεικνύοντας τα προϊόντα και τα brands που ξεχωρίζουν πραγματικά στην ελληνική αγορά.

Πρόκειται για τα μοναδικά βραβεία στην Ελλάδα όπου οι διακρίσεις δεν αποφασίζονται από κλειστές επιτροπές, αλλά από το ίδιο το καταναλωτικό κοινό. Από τους ανθρώπους για τους οποίους σχεδιάζονται και παράγονται τα προϊόντα Home & Garden.

Ο θεσμός επιβραβεύει συστηματικά την προϊοντική υπεροχή, την καινοτομία και τις πρωτοποριακές πρακτικές επικοινωνίας.



Η διοργάνωση του 2026 περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες, διακρίσεις Gold – Silver – Bronze, καθώς και ένα λαμπερό Gala Απονομής τον Ιούνιο, στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή. Τη διοργάνωση υπογράφει η Karydakis Media, η οποία και ανακοίνωσε την παράταση του Early Bird Bonus έως τις 30 Ιανουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες να επωφεληθούν από έκπτωση 9% στο κόστος συμμετοχής.



Προϊοντικές Κατηγορίες: Power Tools, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα Κήπου, Χρώματα, Βερνίκια, Κόλλες/Συγκολλητικά, Στεγανωτικά, Δάπεδα, Τοιχοποιία, Μπάνιο, Κουζίνα, Κουφώματα, Home Tech, Φωτισμός, Θέρμανση/Κλιματισμός, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Καινοτομία, Sustainability.

Κατηγορίες Επικοινωνίας & Brand Visibility: Above the Line (TV, Print), Below the Line (Trade Shows, In–store Promotion), Digital / Social Media, Video Content, CSR, Design / Packaging.

