HoReCa Empowered: Πρόσφερε γνώση και δεξιότητες σε 700 νέους επαγγελματίες της καφεστίασης σε όλη την Ελλάδα - Real.gr

40 υποτροφίες, 13 κορυφαίοι εισηγητές, 6 τουριστικές πόλεις και πάνω από 48 ώρες γνώσης και εμπειρίας.

Το HoReCa Empowered, ένα από τα κορυφαία δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα στον κλάδο του HoReCa, που προσφέρει σε νέους επαγγελματίες του κλάδου HoReCa ολοκληρωμένη γνώση και διεθνώς αναγνωρισμένες υποτροφίες πάνω σε τεχνικές και τάσεις πίσω από τον καφέ και τα Premium Spirits, έδωσε τη δυνατότητα σε 700 νέους και νέες επαγγελματίες να εξελίξουν τις γνώσεις τους. Μέσα από ένα πρόγραμμα που ταξίδεψε σε 6 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, βοήθησε επαγγελματίες της καφεστίασης σε περιοχές με υψηλό τουρισμό να εξελιχθούν, να δικτυωθούν και να χαράξουν τη δική τους επιτυχημένη διαδρομή.

Μάλιστα με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού στον τουριστικό τομέα, το HoReCa Empowered επιχείρησε με τον τρόπο του να βοηθήσει στην κάλυψη αυτού του κενού που υπάρχει στην καφεστίαση, ενδυναμώνοντας τους νέους επαγγελματίες με γνώσεις και εμπειρίες.

Πιο συγκεκριμένα, στα 8 Masterclasses του προγράμματος που πραγματοποιήθηκαν στα «Chilai» και «Μπαρ Θερμαϊκός» στη Θεσσαλονίκη, «ΝΑΟΚ Azur» στην Κέρκυρα, «Nobus» στο Ηράκλειο, «Παλλάς» στα Χανιά, «Opera Grande» στη Ρόδο, και «Line Athens» και «Golf Prive» στην Αθήνα, 13 κορυφαίοι επαγγελματίες HoReCa μέσα από συνολικά 48 ώρες εκπαιδευτικών σεμιναρίων βοήθησαν τους συμμετέχοντες του προγράμματος να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους μέσα από στοχευμένες θεματικές ενότητες.

Ο Στάθης Κορέμτας και ο Σάββας Πετρούτσος , Coffee Experts της Coca-Cola Τρία Έψιλον, ανέλυσαν τις βασικές αρχές και μεθόδους εκχύλισης, γευστικής αξιολόγησης και διασφάλισης σταθερά κορυφαίας γεύσης του καφέ.

Ο Βασίλης Κυρίτσης , Schweppes Lead Activation Strategist & Co–Owner "The Clumsies", "Line Athens", "Walk In", η Μαίρη Ταλαιπώρου , Schweppes Head Brand Ambassador για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, και οι Γιάννης Οικονόμου Schweppes Brand Activator, Bar Manager στο "Casablanca Social Club" και ο Πέτρος Μυτιληναίος, Schweppes Brand Activator, Εισηγητής / Bar Instructor ΙΕΚ ΑΚΜΗ, δημιουργός του "no waste" concept, αναφέρθηκαν στα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία μίας κορυφαίας εμπειρίας φιλοξενίας και τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας σύγχρονος bartender. Ανέλυσαν, επίσης, βασικές αρχές mixability αλλά και τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία του "perfect serve", του άψογου δηλαδή αποτελέσματος στη δημιουργία ενός long drink.

Η Τζώρτζια Παπαγιαννοπούλου , Three Cents Brand Activator και ο Δημήτρης Καϊταλίδης , Three Cents Brand Activator,Co–owner του "Dos Margaritas" & Εισηγητής στην Bar Academy, μίλησαν για την επίτευξη ενός κορυφαίου γευστικού αποτελέσματος cocktail με απλότητα και ισορροπία, ξεκινώντας από την αξία της επιλογής των σωστών πρώτων υλών και τονίζοντας τη σημασία της βιωσιμότητας.

Ο Θοδωρής Αναγνώστου , Edrington Brand Ambassador & Εισηγητής στην Bar Academy, εστίασε στο σύγχρονο bartending και την αποτελεσματική συνεργασία της ομάδας που στελεχώνει ένα bar για την επίτευξη κορυφαίας εμπειρίας για τους επισκέπτες του, ενώ εστίασε και στην «κατάρριψη» διαφόρων στερεοτύπων γύρω από ένα από τα πιο δημοφιλή ποτά, το ουίσκι.

Διακεκριμένοι επαγγελματίες του Οργανισμού WSPC, όπως οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαζαράκης, Master of Wine, Πρόεδρος – Head of WSPC Education, Principal of WSPC Wine School, Ανδρέας Ματθίδης, DipWSET, Q–Grader – Vice Head of WSPC Education – Principal of WSPC Spirits School, Νίκος Λουκάκης, Principal of WSPC Sommelier Academy – Tutor of WSPC Wine & Spirits School και Πάνος Τζίμας, DipWSET – Tutor of WSPC Wine School & WSPC Quality Assurance Coordinator, μίλησαν για τις βασικές αρχές της παραγωγής και της γευσιγνωσίας παλαιωμένων και μη αποσταγμάτων.

Ως επιστέγασμα των όσων έμαθαν στα masterclasses, περισσότεροι από 40 συμμετέχοντες διακρίθηκαν και έλαβαν παγκοσμίως αναγνωρισμένες υποτροφίες στον καφέ από τον Specialty Coffee Association και στα premium spirits από τoν Οργανισμό WSPC, ενισχύοντας σημαντικά τις επαγγελματικές τους προοπτικές και την παρουσία τους στον κλάδο της καφεστίασης.

Στη σημασία του HoReCa Empowered στάθηκαν και οι εισηγητές που συμμετείχαν σ΄αυτό…

«Άλλο ένα κεφάλαιο του HoReCa Empowered ολοκληρώθηκε, γεμάτο ιδέες, συνεργασίες και ενέργεια για το αύριο. Ήρθαμε κοντά με 700 νέους επαγγελματίες, δίνοντας έμπνευση, κίνητρο και γνώση για να κάνουν το δικό τους επαγγελματικό ταξίδι με επιτυχία. Η πορεία μας συνεχίζεται με ακόμα περισσότερο πάθος και αγάπη για τον κλάδο της εστίασης», τόνισε ο Σάββας Πετρούτσος, Coffee Expert, Coca-Cola Τρία Έψιλον.

«Οι εξελίξεις μας δείχνουν ότι η τεχνική, η τεχνογνωσία, η σωστή προσέγγιση, θα είναι σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο που θα εξελιχθεί όχι μόνο η εστίαση, αλλά και όλο το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα. Έτσι για μένα το HoReCa Empowered κάνει τα πράγματα σωστά και ακριβώς έτσι όπως τα θέλουμε. Είναι για εμάς τιμή που το WSPC συνεργάζεται με την Coca-Cola Τρία Έψιλον σε αυτή την πρωτοβουλία», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης, Master of Wine, Πρόεδρος – Head of WSPC Education, Principal of WSPC Wine School.

Το 95% όλων όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα χαρακτήρισαν πολύ θετική την εμπειρία που βίωσαν, ενώ το ίδιο ποσοστό (95%) δήλωσε ότι θα το συνιστούσαν σε τρίτους.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, το HoReCa Empowered είναι ένα πρόγραμμα που κοιτάει το μέλλον του κλάδου και των επαγγελματιών του. Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα πέτυχε και τον στόχο να δώσει κίνητρο στους νέους να εργαστούν στον κλάδο, εμπνέοντας τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν μακροπρόθεσμα μια καριέρα στο HoReCa.

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις από κάποιους που πήραν μέρος…

«Το masterclass του HoReCa Empowered είχε πολύ ενδιαφέρον, και οι ομιλητές ήταν άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία που μας έδωσαν σημαντικές πληροφορίες. Ο κλάδος του HoReCa προσφέρει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και το HoReCa Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί τέλεια ευκαιρία για τον καθένα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί σε αυτόν το χώρο», τόνισε η Λυδία, Επαγγελματίας Εστίασης, η οποία έλαβε υποτροφία και την οποία θεώρησε ένα σημαντικό βήμα.

Για τον Θοδωρή, Bartender/Barista: «Το Masterclass του HoReCa Empowered ήταν μία πολύ ωραία διοργάνωση. Πήραμε πολλές γνώσεις και νέα ερεθίσματα και προσωπικά έμαθα πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί και που μου κέντρισαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον.

Όσο για την Αλεξάνδρα, F&B Manager, ήταν ένα… σκαλοπάτι για το μέλλον: «Μακροπρόθεσμα θα ήθελα να ξεκινήσω κάτι δικό μου, και θεωρώ ότι το masterclass του HoReCa Empowered και η υποτροφία που κέρδισα εδώ μου δίνουν βάσεις για να μπορώ να αντιληφθώ όλο το φάσμα της εστίασης και να μπορώ να κάνω πράγματα με το σωστό τρόπο».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα HoReCa Empowered μπορείτε να βρείτε εδώ.