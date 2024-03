HP Wolf Security: Ασφάλεια για το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Το εργασιακό περιβάλλον που γνωρίζουμε σήμερα έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με πέντε χρόνια πριν.

Έννοιες όπως η τηλεργασία και η τάση των ψηφιακών νομάδων έχουν υιοθετηθεί με ιδιαίτερη ένταση από ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και φορέων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες λειτουργίες. Ταυτόχρονα, αυτές οι τάσεις επαναπροσδιορίζουν το μοντέλο της κυβερνοασφάλειας και αλλάζουν σημαντικά τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες των επαγγελματιών που ασχολούνται με την προστασία του οργανισμού και αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά του απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.

Το HP Wolf Security αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση της HP που ενισχύει την κυβερνοανθεκτικότητα της επιχείρησης και προσφέρει πολυεπίπεδη ασφάλεια ξεκινώντας από τον φυσικό εξοπλισμό. Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του HP Wolf Security επιτρέπουν την απομόνωση των τελικών σημείων ώστε να αποκρούονται απειλές, ακόμα και εκείνες που τα νέας γενιάς antivirus και τα συστήματα Endpoint Detection and Response δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσουν.

Σε επίπεδο απόδοσης το HP Wolf Security προσφέρει ενσωματωμένη IT διαχείριση για τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας, καθώς και λιγότερες προειδοποιήσεις και λανθασμένες θετικές ανιχνεύσεις προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της υποδομής και κατ’ επέκταση του οργανισμού. Επιπλέον με το HP Wolf Security μειώνεται η ανάγκη για ανάλυση περιστατικών και αποκατάσταση τελικών σημείων.

Έχοντας την ανθεκτικότητα ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του, το HP Wolf Security επιτρέπει τη διαχείριση κινδύνων χωρίς να διαταράσσεται η εμπειρία του χρήστη και υποστηρίζει την ταχεία επανεκκίνηση των υποδομών πληροφορικής μετά από μία έκτακτη κατάσταση που μπορεί να έχει επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα τη λειτουργία του οργανισμού.

Κατά τη λειτουργία του το HP Wolf Security αποτρέπει τη δραστηριότητα κακόβουλου λογισμικού και αναχαιτίζει επιθέσεις phishing και ransomware. Επιπλέον και δεδομένου ότι τα σύγχρονα μοντέλα απασχόλησης από απόσταση αυξάνουν τις απειλές κατά του εξοπλισμού, η ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας της HP επιτρέπει στους διαχειριστές των συστημάτων να διαχειριστούν εξ αποστάσεως έναν υπολογιστή. Παράλληλα το HP Wolf Security παρακολουθεί διαρκώς τη λειτουργία των εκτυπωτών για τον εντοπισμό μη αναμενόμενης συμπεριφοράς και πραγματοποιεί αυτόματη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας, εφόσον είναι απαραίτητο.

Το HP Wolf Security ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προστασία των τελικών σημείων, καθώς αυτά αποτελούν τους πιο αδύναμους κρίκους στην αρχιτεκτονική ασφάλειας του οργανισμού. Η προηγμένη στρατηγική περιορισμού απειλών της HP συνδυάζει μια μοναδική τεχνολογία απομόνωσης με χαρακτηριστικά ασφαλείας που είναι ενσωματωμένα στο Cmotherboard. Η υλοποίηση αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός τείχους προστασίας που είναι αδιαπέραστο για τις περισσότερες απειλές. Η συγκεκριμένη λειτουργία απομόνωσης βασίζεται σε micro-virtual συστήματα για την προστασία των χρηστών από επιθέσεις phishing και άλλες επιθέσεις που μπορεί να διαφύγουν από άλλες λύσεις ασφαλείας. Το κακόβουλο λογισμικό δεν μπορεί να παρακάμψει τα μέτρα απομόνωσης επειδή αυτά εφαρμόζονται στο υλικό των CPU.

Ένα από τα πολλά σημεία στα οποία έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος είναι η αντιμετώπιση επιθέσεων με την τακτική του phishing. Σε πολλές παράνομες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, χρησιμοποιούνται τακτικές στοχευμένου phishing εναντίον συγκεκριμένων χρηστών, με απώτερο στόχο να αποκτηθεί πρόσβαση σε ευαίσθητα επιχειρησιακά δεδομένα. Οι λύσεις της HP βασίζονται σε μια τεχνολογία απομόνωσης τελικών σημείων χάρη στην οποία εξουδετερώνονται οι συγκεκριμένες επιθέσεις. Το αποτέλεσμα είναι η προστασία των ευαίσθητων δεδομένα και η ασφάλιση των απομακρυσμένων συνδέσεων με την τεχνική micro-virtualization. Τα δεδομένα του οργανισμού παραμένουν ασφαλή και τα συστήματα διαθέσιμα.

Ακόμα και στην περίπτωση που μία επίθεση έχει ως στόχο τον ίδιο τον εξοπλισμό, οι λύσεις της HP προσφέρουν την απαιτούμενη προστασία. Το HP Wolf Protect and Trace μειώνει δραστικά τον κίνδυνο να περιέλθουν τα δεδομένα του οργανισμού σε λάθος χέρια σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί ένας υπολογιστής. Ένα laptop που λείπει μπορεί να εντοπιστεί ή να κλειδωθεί προσωρινά, με δυνατότητα διαγραφής του περιεχομένου του εξ αποστάσεως, γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο για τις ομάδες IT και ασφάλειας και προσφέροντάς τους ξεγνοιασιά. Με λειτουργία διαχείρισης μέσω cloud, το HP Wolf Protect and Trace είναι ιδανικό για μικρούς έως μεσαίου μεγέθους οργανισμούς με περιορισμένους πόρους IT.

Πλεονεκτήματα του περιορισμού απειλών σε όλο το εύρος του οργανισμού

Προστασία τελικών σημείων

Αποτρέπει τη μόλυνση των υπολογιστών από απειλές phishing και λογισμικού εκβίασης ή την εξάπλωση της μόλυνσης

Έλεγχος αντιστάθμισης patch management

Η επιτάχυνση CPU διατηρεί τις επιδόσεις των εφαρμογών

Αποδοτικότητα των κέντρων λειτουργιών ασφάλειας (SOC)

Λιγότερα αιτήματα βοήθειας υψηλής προτεραιότητας και ψευδείς ανιχνεύσεις απειλών

Λιγότερες αποκαταστάσεις τελικών σημείων

Διαφάνεια και πληροφόρηση σχετικά με τις απειλές

Εμπειρία Χρήστη

Εργαστείτε ξέγνοιαστα: ανοίξτε τα συνημμένα των e-mail χωρίς φόβο

Μειώστε τις ασκήσεις "εντοπισμού phishing"

Χωρίς καθυστερήσεις από διακομιστές μεσολάβησης ή αλλαγές στη συμπεριφορά των εφαρμογών

Βασικά στοιχεία της τεχνολογίας περιορισμού απειλών